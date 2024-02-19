Панарин после рождения сына повторил свой рекорд по голам! Мощнейшее дерби Нью-Йорка при 80 тысячах зрителей

Гол Панарина в овертайме принес «Рейнджерс» победу над «Айлендерс»

Артемий Панарин. Фото USA Today Sports «Рейнджерс» одержали волевую победу над «Айлендерс» в овертайме (6:5 ОТ).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Рейнджерс» — 5:6 ОТ (3:1, 1:2, 1:2, 0:1)

Голы: Густафссон — 5 (Какко, Бродзински), 1:28 — 0:1. Нельсон — 22 (Мэйфилд, Клаттербак), 4:20 — 1:1. Хорват — 22 (Добсон, Пелек), 7:18 — 2:1. Барзал — 16 (бол., Нельсон, Добсон), 7:34 — 3:1. Ли — 14 (бол., Энгвалль, Райлли), 21:03 — 4:1. Трочек — 17 (бол., Панарин, Фокс), 25:36 — 4:2. Трочек — 18 (Лафренье, Линдгрен), 38:24 — 4:3. Романов — 6 (Добсон), 41:53 — 5:3. Крайдер — 28 (бол., Панарин, Трочек), 55:52 — 5:4. Зибанежад — 18 (бол., Фокс, Лафренье), 58:31 — 5:5. Панарин — 32, 60:10 — 5:6.

Вратари: Сорокин — Шестеркин.

Штраф: 17 — 11.

Броски: 41 (18+17+6+0) — 38 (7+13+16+2).

Наши: Романов (19.41/3/0) — Панарин (23.12/4/+1).

18 февраля. Нью-Джерси. MetLife Stadium. 79 690 зрителей.

На MetLife Stadium — самой вместительной арене НФЛ — под открытым небом состоялась вторая часть Stadium Series. Нью-йоркское дерби получилось захватывающим. Главным его героем стал лидер «Рейнджерс» Артемий Панарин, набравший 3 (2+1) очка и забивший в овертайме. Днем ранее у него родился второй сын. Это радостное событие Хлебушек отметил самым великолепном образом при стечении без малого 80 тысяч зрителей!

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Обычно в таких матчах результативность выходит скромной в силу погодных условий и непривычного качества льда. Сейчас все сложилось совсем иначе. Накануне на этом стадионе много шайб забросили «Нью-Джерси» с «Филадельфией» (6:3). «Рейнджерс» и «Айлендерс» пошли еще дальше. Четыре гола на двоих они забили к моменту, когда с начала матча прошло менее восьми минут!

Больше всего в этой ситуации было жаль Игоря Шестеркина. Он пропустил трижды в промежутке трех с небольшим минут. После этого главному тренеру Питеру Лавиолетту пришлось взять тайм-аут, чтобы вернуть свою команду к жизни. Нынешний сезон для россиянина пока худший в НХЛ. Сложно понять, что происходит с вратарем «Рейнджерс». Видимо, ему снова придется вернуться в межсезонье в Россию и прибегнуть к прежним методам подготовки.

Глубину падения Шестеркина лучше всего можно осознать по такому показателю, как количество предотвращенных голов сверх ожидаемого (GSAE). Он идет в лиге только на 32-м месте, хотя год назад был пятым, два — и вовсе первым. Регресс Ильи Сорокина по сравнению с прошлыми сезонами тоже очевиден. Но в стартовом периоде складывалось впечатление, что «Рейнджерс» играл на третьей передаче, тогда как его оппонент — на пятой.

После перерыва ситуация не изменилась. «Айлендерс» быстро забили еще и только тогда чуть убрали ногу с педали газа. Игроки «Рейнджерс» добавили в движении и сделали ситуацию относительно пристойной. Артемий Панарин забил было 32-й гол в нынешнем чемпионате, повторив свой лучший результат в карьере. Столько же нападающий забросил четыре года назад, когда проводил первый сезон в «Рейнджерс». Однако после просмотра гол записали на Винсента Трочека, подставившего клюшку на пятачке.

Шестеркин, которого напрямую можно обвинить только во второй шайбе, снова показал, что пока он играет как обычный вратарь, а не суперзвезда. Команда привыкла ждать от него чудес. Их количество пока остается предельно скромным, несмотря на хорошее выступление «Рейнджерс» в регулярном чемпионате.

Полевые игроки пришли на помощь Шестеркину, совершив яркий камбэк. «Айлендерс» подвело их самое слабое звено — худшая в лиге игра в меньшинстве. Команда, ведя по ходу матча 4:1 и 5:3, не удержала победу, причем две шайбы в концовке «Рейнджерс» забросил в формате «шесть на четыре» с пустыми воротами! В овертайме Панарин все-таки повторил личный рекорд по голам в одном регулярном чемпионате.

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21 февраля «Рейнджерс» Панарина примет дома «Даллас». На победу хозяев в этом матче в букмекерской компании ФОНБЕТ можно поставить с коэффициентом 2.20, что приблизительно 45% вероятности исхода. Успех «Старз» котируется за 2.70 (37%), ничья — за 4.40 (18%).

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