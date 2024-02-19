Панарин забросил 32-ю шайбу в сезоне НХЛ

Артемий Панарин. Фото USA Today Sports

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сократил отставание своей команды в счете в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» — 2:4.

Россиянин отличился спустя пять минут после начала второго периода встречи, которая проходит на открытом воздухе — на стадионе «Метлайф», вмещающем 82500 зрителей.

Панарин забросил 32-ю шайбу в сезоне-2023/24, всего у него 72 (32+40) очка в 55 матчах нынешнего регулярного чемпионата НХЛ.

Источник