Реал с Луниным не обыграл Райо Вальекано: результаты матчей 25 тура Ла Лиги

Украинец пропустил гол с пенальти

18 февраля в 25 туре испанской Ла Лиги состоялись четыре матча.

В частности, Реал на выезде сыграл вничью с Райо Вальекано

Чемпионат Испании — Ла Лига 25 тур, 18 февраля

Райо Вальекано — Реал 1:1 (1:1)

Голлы: 0:1 — 3 Хоселу, 1:1 — 27 Де Томас

Украинский вратарь Андрей Лунин провел весь матч в составе Реала. Он в этом сезоне одевал футболку мадридцев в 18 матчах во всех официальных турнирах: 14 пропущенных голов, 8 игр «на ноль». Transfermarkt оценивает стоимость украинского голкипера в 8 миллионов евро.

Гранада — Альмерия 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 — 9 Пубиль , 1:1 — 75 Узуни

Мальорка — Реал Сосьедад 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 — 4 Санчес, 1:1 — 38 Кубо, 1:2 — 90+3 Мерино

Бетис — Алавес 0:0 (0:0)

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