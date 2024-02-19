Трубин ошибся и отбил пенальти. Бенфика — Визела 6:1. Обзор матча и видео голов

Бенфика — Визела ⋉6:1⋊ Видео и обзор матча ⋇ 18.02.2024 ⋇ Примейра-лига на UA-Футбол

Фото: пресслужби ФК «Бенфіка»

Анатолий Трубин провел очередной матч за "орлов", однако сегодня успел отличиться с обеих сторон, как с хорошей, так и с плохой. Сначала украинский кипер не смог удачно выйти из-под прессинга и ошибся при пропущенном голе. Однако затем отметился третьим отраженным пенальти из 5 за "Бенфику".

Ну а команда Анатолия показала полную доминацию над соперником. 6:1 на табло.

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Чемпионат Португалии 2023/24, 22-й тур

Бенфика — Визела — 6:1

Голы: Нерес, 16, 45+1, Отаменди, 25, Гувея, 30, Рафа Силва, 45+4, Маркос Леонардо, 88 — Эссенд, 48

Нереализованный пенальти: Эссенд, 71 (Визела)

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