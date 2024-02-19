Футбол
Трубин ошибся и отбил пенальти. Бенфика — Визела 6:1. Обзор матча и видео голов
Бенфика — Визела ⋉6:1⋊ Видео и обзор матча ⋇ 18.02.2024 ⋇ Примейра-лига на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК «Бенфіка»
Анатолий Трубин провел очередной матч за "орлов", однако сегодня успел отличиться с обеих сторон, как с хорошей, так и с плохой. Сначала украинский кипер не смог удачно выйти из-под прессинга и ошибся при пропущенном голе. Однако затем отметился третьим отраженным пенальти из 5 за "Бенфику".
Ну а команда Анатолия показала полную доминацию над соперником. 6:1 на табло.
Чемпионат Португалии 2023/24, 22-й тур
Бенфика — Визела — 6:1
Голы: Нерес, 16, 45+1, Отаменди, 25, Гувея, 30, Рафа Силва, 45+4, Маркос Леонардо, 88 — Эссенд, 48
Нереализованный пенальти: Эссенд, 71 (Визела)