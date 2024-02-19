Следить

Футбол

Трубин ошибся и отбил пенальти. Бенфика — Визела 6:1. Обзор матча и видео голов

Бенфика — Визела ⋉6:1⋊ Видео и обзор матча ⋇ 18.02.2024 ⋇ Примейра-лига на UA-Футбол

Фото: пресслужби ФК «Бенфіка»

    • Анатолий Трубин провел очередной матч за "орлов", однако сегодня успел отличиться с обеих сторон, как с хорошей, так и с плохой. Сначала украинский кипер не смог удачно выйти из-под прессинга и ошибся при пропущенном голе. Однако затем отметился третьим отраженным пенальти из 5 за "Бенфику".

    Ну а команда Анатолия показала полную доминацию над соперником. 6:1 на табло.

  • Всі новини футболу. Підписуйтесь на телеграм UA-Футбол

    • Чемпионат Португалии 2023/24, 22-й тур
    Бенфика — Визела — 6:1
    Голы: Нерес, 16, 45+1, Отаменди, 25, Гувея, 30, Рафа Силва, 45+4, Маркос Леонардо, 88 — Эссенд, 48
    Нереализованный пенальти: Эссенд, 71 (Визела)

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии

    Разное

    Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

    Футбол

    Трубин ошибся и отбил пенальти. Бенфика — Визела 6:1. Обзор матча и видео голов

    Футбол

    Марсель в большинстве проиграл Бресту: результаты матчей Лиги 1

    Футбол

    Гонка бомбардиров НХЛ: Маккиннон сократил отставание от Кучерова до трех очков

    Футбол

    Гол Манчестер Юнайтед в ворота Лутона на первой минуте стал для манкунианцев рекордно быстрым

    Футбол

    Реал с Луниным не обыграл Райо Вальекано: результаты матчей 25 тура Ла Лиги

    Автоспорт

    Сайнс: Ни для кого не секрет, какие у меня предпочтения

    Футбол

    Панарин повторил личный рекорд по голам в НХЛ в одном сезоне

    Бокс

    Сергей ЛАПИН – о травме Фьюри: «Произошло что-то подозрительное»

    Футбол

    Голкипер Руй Патрисиу летом хочет покинуть Рому

    Баскетбол

    Ковляр: От Словении ждем быстрой и агрессивной игры

    aquapolis

    Мы в Facebook

    Euro.com.ua

    Больше в Футбол