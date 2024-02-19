В казарме выдали форму и сапоги: Анатолий Демьяненко вспомнил командировку в армию

Анатолия Демьяненко за отказ переходить в Динамо из Днепра на 18 дней отправили в казармы. В 65-й день рождения знаменитого футболиста Максим Розенко рассказывает о малоизвестных фактах его жизни.

Мало кто знает, но Демьяненко как футболист и тренер мог и не состояться . В детстве Толик в одно время не мог определиться в приоритетах – ему нравился и футбол, и хоккей.

«В детские годы серьезно увлекся хоккеем, — подтверждает в разговоре с автором этих строк Анатолий Демьяненко. — Зимой заливали двор, рубились по полной программе. Научился прилично кататься на коньках. Играл в защите. Тренер был мной доволен. Уезжали на турниры» Золотая шайба». Но в итоге все-таки предпочел футбол. с фамилией Муравский.Для краткости звали его Муриком.Я в то время букву «р» еще не произносил. Называл его «Мулик».Слово за слово, и меня тоже так начали называть. Правда, позже в Динамо также называли Демьяном.

Скандальный переход

В Динамо уходил из Днепра со скандалом. Лобановский заметил меня на Кубке Переправы в 1977 году. Я выступал в составе сборной Украины – мы стали победителями турнира. Тогда ко мне подошел селекционер киевлян Анатолий Сучков. Пригласил в Динамо. Я молод, без опыта. Под его диктование заявление и написал. Немного поразмыслив, попросил отдать заявление. А когда вернулся в Днепропетровск, пришлось писать еще одно письмо – с отказом в Федерацию футбола СССР.

Но в Динамо по мне были настроены серьезно. Как только узнали, что нахожусь на срочной военной службе, сразу же приказом перевели в Киев. В Днепре разводиться со мной тоже категорически не хотели. И началось! Дошло до того, что из Киева угрожали тюрьмой за дезертирство. Приходилось ночевать у друзей – бобык с представителями правоохранительных органов регулярно подъезжал к моему дому и ждал меня. Так продолжалось до января 1979, когда получил вызов в сборную Украины на Спартакиаду народов СССР. За мной стали следить уже в поезде. И на киевском вокзале взяли и увезли в часть. В казарме издали форму и сапоги. Вскоре на стрельбище попал. Даже пришлось немного пострелять. Погода жуткая — слякоть, мокрый снег. Температура около нуля. По бокам вспышки

В казарме отбарабанил 18 дней. На 19-й ко мне приехал тренер Динамо Михаил Коман. Сразу сказал ему, чтобы доставал бумагу и ручку для написания заявления. Знаете, почему не хотел в Динамо переходить? Не было уверенности, что смогу сразу сыграть в Киеве в основном составе. А в Днепре у меня к тому времени все как раз стало налаживаться.

Индивидуальное признание

Защитники не часто признавались лучшими футболистами СССР. В 1980 году эта вершина подчинилась Саше Чивадзе. Моя очередь пришла пять лет спустя. Кстати, этой моей индивидуальной награды могло и не быть. В конце 1984-го решил возвращаться в Днепр. У меня серьезно заболел отец, хотел быть рядом с ним. Да и Владимир Емец меня настойчиво приглашал в Днепропетровск. Но Лобановский все-таки уговорил остаться в Киеве. Сказал: «Толя, ты нужен команде. За отца не переживай. Мы позвоним кому нужно, за твоими родителями присмотрят». И в итоге остался в Киеве и стал лучшим футболистом страны.

Лобановский

Сначала Валерий Васильевич вопреки моей воле поставил меня на позицию левого защитника. Хотя я предпочитал выступать направо. Но в итоге после двух матчей за дубль уже начал играть в основе. А дальше все пошло по накатанной. За сборную сыграл 80 матчей. Затем работал помощником Лобановского в Динамо.

В 80-е у Динамо была традиция. Вечером на базе собирались в условленном месте – расслабиться. Выпивали. И вот представьте ситуацию. Мы собрались, уже налили в стаканы. И тут стук в дверь. Все сразу напряглись. На правах капитана грозным командирским тоном спрашиваю: «Фамилия, имя, отчество?». В ответ слышу с расстановкой: «Валерий Васильевич Лобановский».

Или еще один эпизод по этой теме. Как-то Динамо отправилось в США на один из коммерческих представительских турниров. Домой возвращались из Лос-Анджелеса. В «дбюте фри» один из одноклубников купил бутылку водки. Расплачивается уже. Слышит, его сзади кто-то за руку дергает. Недовольно возвращается, а там Лобановский. Смотрит на игрока и спрашивает: «А это что такое?» Парень не растерялся: «Домой везу – как сувенир». Валерий Васильевич посмотрел на него и хмыкнул: «Ладно, только после прилета покажешь мне этот сувенир».

<img title="В казарме выдали форму и сапоги: Анатолий Дем' яненко вспомнил командировку в армию" src="/wp-content/uploads/2024/02/a434d831ad82f2923c302ecc8313e03f.jpg" alt="В казарме выдали форму и сапоги: Анатолий Демьяненко

8 тысяч немецких марок

В конце 80-х большинство футболистов Динамо хотели продолжить клубную карьеру в Западной Европе. У меня были предложения от серьезных клубов. В 1988 году приглашали в Рому. Сказали, что буду играть в Риме атакующим защитником. Не сложилось. В итоге в 1991 году пришлось ехать в германский Магдебург, выступавший во Второй Бундеслиге. У Динамо тогда зарплата была 500 долларов. С премиями доходило до тысячи. А в Магдебурге по контракту зарабатывал 8 тысяч марок плюс бонусы. В Магдебурге был поражен бытом немцев. Германия тогда только объединилась. Но чтобы почувствовать разницу, достаточно было проехаться по восточной и западной частям страны. Жаль, что мы не выполнили поставленную задачу. После Магдебурга ездил в Бельгию, середнячок местного первенства предлагал подписывать контракт. Но в итоге оказался в польском Видзеве – мой приятель знал владельца клуба. В Лодзи получал 5 тысяч долларов в месяц.

Ринкона оштрафовали на 100 тысяч долларов Кто-то считал, что как тренер я слишком мягкий. Не согласен с этим. Когда нужно было наказать футболиста, почти всегда это делал. Помню историю во время пребывания главным тренером Динамо: бразилец Диого Ринкон опоздал на сбор команды на 10 дней. Был оштрафован на 100 тысяч долларов. Мы с президентом клуба выработали систему штрафов. Наиболее проблемными игроками в Динамо для меня были Ринкон, Родриго и Алиев. Символ чемпионства

Трудно поверить, но в течение 27 лет (!), с 1980 по 2007 год ни один чемпионский титул Динамо не обошелся без участия Анатолия Демьяненко. В 1980-м, 1981-м, 1985-м, 1986-м и 1990-м один из лучших защитников в истории отечественного футбола защищал цвета Динамо. В сезоне-1992/93, уже в украинском чемпионате, Демьяненко отыграл первый круг и получил свою законную медаль. А затем в течение 12 лет Анатолий Васильевич входил в тренерский штаб чемпионов Украины – Йожефа Сабо (1993/94 – 1995/96), Валерия Лобановского (1996/97 – 2000/01) и Алексея Михайличенко (2002/03, 2003/04). Наконец, в 2007 году Демьяненко поднялся на вершину как главный тренер команды. Итого в его копилке 17 (!) золотых медалей у Динамо.

Личное дело:

Анатолий Демьяненко. Родился 19 февраля 1959 в Днепропетровске. Заслуженный мастер спорта СССР (1986). Выступал за команды: Днепр Днепропетровск (1976-78), Динамо Киев (1979-1990, 1992), Магдебург Германия (1991), Видзев Лодзь , Польша (1991-92).

Достижения: пятикратный чемпион СССР (1980, 1981, 1985, 1986, 1990). Четырехкратный обладатель Кубка СССР (1982, 1985, 1987, 1990). Обладатель Кубка Кубков УЕФА (1986). Вицечемпион Европы (1988). Чемпион Европы среди молодежных команд (1980). Участник трех чемпионатов мира (1982, 1986, 1990). За сборную СССР провел 80 матчей (4 место в истории сборной), забил 6 мячей. Лучший футболист СССР (1985).

Демьяненко называли футболистом «с двумя сердцами» за его неутомимую челночную работу по правой бровке поля.

<p class="MsoNormal" Тренерская карьера: Динамо Киев (2005-07), Нефтчи Баку, Азербайджан (2008), Насаф Карши, Узбекистан (2010-11), Волынь Луцк (2012-13). С февраля 2016 года возглавляет ветеранскую сборную Украины.

Тренерские достижения: чемпион Украины (2007), обладатель Кубка Украины (2006, 2007). Лучший тренер Украины (2007). С Насафом в 2011 году выиграл Кубок АФК (Азиатской конфедерации футбола) – второй по значимости футбольный клубный турнир в Азии.

Максим Розенко, Чемпион

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