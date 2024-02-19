Футбол
Второй раз за сезон Сандерленд сменит главного тренера — Источник
Клуб Чемпионшипа сменит главного тренера
Getty Images / Global Images Ukraine
Майкл Бил вскоре покинет пост главного тренера "Сандерленда". Об этом сообщает Sky Sports.
52-летний специалист одержал лишь четыре победы в 12 матчах. Это привело к недовольству руководства клуба и болельщиков.
Это уже второй раз за сезон, когда "Сандерленд" меняет тренера. Тони Моубрея был уволен в декабре после серии неудачных результатов.
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