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Зинедин Зидан является одним из кандидатов на пост главного тренера Баварии

Зидан — главный претендент на пост главного тренера

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

    • Мюнхенская "Бавария" хочет сотрудничать с главным тренером команды Томасом Тухелем только до конца этого сезона. Поэтому немецкий клуб начал искать замену.

    По информации Флориана Плеттенберга, одним из кандидатов, который обсуждается внутри клуба, является Зинедин Зидан. "Бавария" ценит его опыт работы, но пока ничего конкретного неизвестно.

    Зидан в 2021 году ушел с поста тренера "Реал Мадрид" и с тех пор не возглавил ни один клуб.

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