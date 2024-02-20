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Футбол

Анчелотти предложил Модричу присоединиться к своему тренерскому штабу

Карло рассматривает новую роль для легенды клуба

    • Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти предложил Луке Модричу возможность присоединиться к своему тренерскому штабу в том случае, если он решит завершить карьеру в конце сезона.

    Игрок сборной Хорватии был благодарен за предоставленный вариант, но ответил отказом.

    Однако, по данным The Athletic, это не был категоричный ответ, и Модрич ещё вернётся к рассмотрению этого предложения в будущем.

    Напомним, летом этого года у 38-летнего полузащитника истекает контракт с "королевским клубом".

    В сезоне 2023/24 Модрич принял участие в 27 матчах команды во всех турнирах, в которых 1 раз отличился забитым голом и 5 раз записал на свой счёт голевую передачу.

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