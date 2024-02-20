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Арсенал продлил контракт с Томмиасу

Вскоре лондонский клуб сообщит об этом официально

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Лондонский Арсенал продлил контракт со своим защитником Такехиро Томиясу.

Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Новое соглашение обсуждали в течение последних двух недель, а сегодня, 20 февраля, прошел последний этап переговоров. Вскоре Арсенал официально объявит о продолжении сотрудничества с японским футболистом.

Такехиро Томьясу перешел в английский клуб из Болонье в 2021 году за 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось , что Ювентус поборется с Манчестер Юнайтед и Арсеналом за хавбека Ниццы.

champion.com.ua

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