Атлетик — Жирона 3:2: обзор матча Ла Лиги

В матче 25 тура испанской Ла Лиги Жирона на выезде уступила Атлетику.

Чемпионат Испании — Ла Лига

25 тур, 19 февраля

Атлетик — Жирона 3:2 (1:0 )

Голы: 1:0 — 2 Беренгер, 1:1 — 49 Цыганков, 2:1 — 56 Беренгер, 3:1 — 60 Уильямс, 3: 2 — 75 Гарсия

Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков отличился голом и был заменен на 89-й минуте игры. В то же время Артем Довбик отыграл полный матч.

Несмотря на поражение, Жирона сохранила второе место в чемпионате Испании, на 6 очков отставая от Реала.

Ранее Севилья и Валенсия с Романом Яремчуком; определили более сильного.

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