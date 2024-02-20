Следить

Футбол

Диего Годин возобновил карьеру

Легенда Атлетико нашел новый клуб

<img title="Диего Годин возобновил карьеру" src="/wp-content/uploads/2024/02/b631fcda85a99bcaf879cc407074136b.jpg" alt="Диего Годин'ин

Диего Годин решил возобновить свою карьеру, перейдя в уругвайский клуб Поронгос.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Годин повесил бутсы на гвоздь в июле 2023 года. Тогда центральный защитник покинул Велес Сарсфилд.

38-летний футболист решил возобновить карьеру. В качестве свободного игрока он перешел в родной клуб Поронгос. Контракт будет действовать до 31 декабря 2024 года.

Поронгос – провинциальный клуб выступает в низших лигах Уругвая. Для защитника это возвращение в Уругвай через 17 лет. В 2007 году он перешел из Насьоналя в Вильярреал, где и начал свое испанское приключение. За это время он провел 389 матчей и забил 27 голов. За сборную Уругвая Годин дебютировал в 2005 году. На сегодняшний день он провел 161 матч, что является лучшим показателем в истории национальной команды.

champion.com.ua

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Футбол

Порту — Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Хоккей

Украинский баскетболист Козаченко умер в больнице после вооруженного нападения в Германии

Теннис

Дубай. Плишкова и Гауфф будут бороться за место в четвертьфинале

Футбол

Диего Годин возобновил карьеру

Автоспорт

Валттери Боттас первым сядет за руль Stake F1 на тестах

Футбол

Настоящий Капризов вернулся! А «Миннесота» включилась в борьбу за плей-офф

Баскетбол

Кожен та кожна, незалежно від характеру травми, можуть займатись спортом, насолоджуватись цим і жити повноцінним життям

Баскетбол

Магія Луки все ще працює! Дончич двічі поспіль влучив нереальні кидки з центра майданчика на розминці

Бокс

Усику предсказано завершение карьеры. Оглашена дата, названа причина

Футбол

Интер намерен подписать профессиональный контракт со своим юниором

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Футбол

Мбаппе подписал долгосрочный контракт с Реалом

Футбол

Пети: Уходит Мбаппе или остаётся? Хорошо ли он позавтракал, хорошо ли покакал? Мы устали от него во Франции

Бокс

Усик – в тройке, Лопес – выбыл. The Ring обновил рейтинг лучших боксеров

Футбол

Шахтер – Марсель. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 15.02.2024

Баскетбол

Киев-Баскет арендовал центрового Черкасских Мавп Скиру

Футбол

Лунин тащит Реал, Сити бьет датчан, новые проблемы Довбика. Главные новости за 13 февраля

Бокс

Камбосос назвал запредельную цену боя с Ломаченко

Баскетбол

Зацініть, у чому Вембаньяма прийшов на гру – нехай потім не питає, чому його називають слендерменом

Футбол

Лига чемпионов-2023/24: календарь, расписание, турнирная таблица, результаты — онлайн

Футбол

Манчестер Сити установил сразу два рекорда в Лиге чемпионов

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Футбол