Легенда Атлетико нашел новый клуб

<img title="Диего Годин возобновил карьеру" src="/wp-content/uploads/2024/02/b631fcda85a99bcaf879cc407074136b.jpg" alt="Диего Годин'ин

Диего Годин решил возобновить свою карьеру, перейдя в уругвайский клуб Поронгос.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Годин повесил бутсы на гвоздь в июле 2023 года. Тогда центральный защитник покинул Велес Сарсфилд.

38-летний футболист решил возобновить карьеру. В качестве свободного игрока он перешел в родной клуб Поронгос. Контракт будет действовать до 31 декабря 2024 года.

Поронгос – провинциальный клуб выступает в низших лигах Уругвая. Для защитника это возвращение в Уругвай через 17 лет. В 2007 году он перешел из Насьоналя в Вильярреал, где и начал свое испанское приключение. За это время он провел 389 матчей и забил 27 голов. За сборную Уругвая Годин дебютировал в 2005 году. На сегодняшний день он провел 161 матч, что является лучшим показателем в истории национальной команды.

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