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Футбол

Интер намерен подписать профессиональный контракт со своим юниором

Леонардо Бовио может остаться в итальянском клубе

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Итальянский "Интер" намерен подписать профессиональный контракт со своим защитником Леонардо Бовио.

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    • По информации Николо Скиры, клуб предложил 16-летнему игроку заключить соглашение на три года. Сейчас все зависит от итальянского футболиста.

    Леонардо Бовио в этом сезоне Under 17-B 23/24 сыграл 15 матчей и забил 2 гола.

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