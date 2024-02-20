Футбол
Интер намерен подписать профессиональный контракт со своим юниором
Леонардо Бовио может остаться в итальянском клубе
Getty Images / Global Images Ukraine
Итальянский "Интер" намерен подписать профессиональный контракт со своим защитником Леонардо Бовио.
По информации Николо Скиры, клуб предложил 16-летнему игроку заключить соглашение на три года. Сейчас все зависит от итальянского футболиста.
Леонардо Бовио в этом сезоне Under 17-B 23/24 сыграл 15 матчей и забил 2 гола.
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