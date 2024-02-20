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Футбол

Капризов с 6 очками не вошел в тройку звезд игрового дня НХЛ

Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports

Стали известны три звезды игрового дня регулярного чемпионата НХЛ.

Третей звездой признан форвард «Детройта» Патрик Кейн, который в матче с «Сиэтлом» (4:3 ОТ) оформил 800-ю результативную передачу в лиге.

Второй звездой стал нападающий «Виннипега» Шон Монахан, оформивший хет-трик в игре с «Калгари» (6:3).

Первой звездой дня признан форвард «Миннесоты» Йоэль Эрикссон Эк, у которого 6 (3+3) очков в матче с «Ванкувером» (10:7).

При этом в список лучших игроков дня не попал форвард «Миннесоты» Кирилл Каприщов, который также набрал 6 (3+3) очков.

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