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Футбол

Колвилл — о финале Кубка Лиги: Мы еще можем завоевывать трофеи

Игрок высказался о финальном матче

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Защитник "Челси" Леви Колвилл заявил, что его команда настроена на победу в финале Кубка Лиги против "Ливерпуля".

    "Мы хотим показать, что можем еще завоевывать трофеи для клуба. Это именно то, ради чего мы едем туда".

    Напомним, что матч финала Кубка Лиги "Челси" — "Ливерпуль" состоится 25 февраля. Начало — в 17:00.

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