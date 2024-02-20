Колвилл — о финале Кубка Лиги: Мы еще можем завоевывать трофеи

Игрок высказался о финальном матче

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Защитник "Челси" Леви Колвилл заявил, что его команда настроена на победу в финале Кубка Лиги против "Ливерпуля".

"Мы хотим показать, что можем еще завоевывать трофеи для клуба. Это именно то, ради чего мы едем туда".

Напомним, что матч финала Кубка Лиги "Челси" — "Ливерпуль" состоится 25 февраля. Начало — в 17:00.

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