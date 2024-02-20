Марсель назначил нового главного тренера

Марсель нашел замену Гаттузо

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Бывший тренер сборной Кот-д'Ивуара Жан-Луи Гассе возглавил Марсель.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Детали соглашения не разглашаются. Однако по информации СМИ, контракт специалиста рассчитан до конца сезона. Ранее Марсель покинул Дженнаро Гаттузо. Отметим, что Жан-Луи Гассе был уволен с должности главного тренера сборной Кот- д'Ивуара во время Кубка Африки.

Напомним, Марсель — соперник Шахтера в раунде плей-офф Лиги Европы. Первая встреча завершилась со счетом 2:2. Ответный матч состоится в четверг, 22 февраля, во Франции.

champion.com.ua