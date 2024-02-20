«Миннесота» и «Ванкувер» забросили 17 шайб на двоих в матче НХЛ

Кирилл Капризов с одноклубниками. Фото USA Today Sports Цифры вокруг суперматча с 17 голами.

Настоящий Капризов вернулся! А «Миннесота» включилась в борьбу за плей-офф

В четвертый раз в XXI веке в матче регулярного чемпионата было забито 17 голов. До «Миннесоты» и «Ванкувера» столь результативные игры выдавали «Филадельфия» и «Виннипег», «Детройт» и «Торонто», а также «Лос-Анджелес» и «Сиэтл». «Дикари» обновили клубный рекорд (ранее они семь раз забивали по восемь шайб), а «косатки» пропустили двузначное число голов впервые с 1990 года (антирекорд — 13). Самыми результативными в истории остаются встречи «Монреаль» — «Торонто» (14:7 в 1920-м) и «Эдмонтон» — «Чикаго» (12:9 в 1985-м).

По шесть очков набрали сразу два форварда «Миннесоты» — Кирилл Капризов и Йоэль Эрикссон Эк. В последний раз подобное случалось в НХЛ в начале сезона-1993/94, когда в разгроме «Детройта» активно поучаствовали Уэйн Гретцки и Томас Сандстрем. Отдельного упоминания заслуживают матчи «Айлендерс» — «Лос-Анджелес» и «Питтсбург» — «Торонто», в которых больше пяти очков набирали сразу по три игрока.

Кирилл Капризов стал третьим российским игроком, принявшим участие более чем в пяти результативных атаках. Шесть баллов ранее выбивал Никита Кучеров, семь — Сергей Макаров. За последние пять сезонов более пяти очков набирали 11 человек. По два раза это удавалось Тэйджу Томпсону из «Баффало», Мике Зибанежаду из «Рейнджерс» и Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона». Рекорд последних лет принадлежит Нику Шмольцу. В марте 2022 года форварда «Аризоны» отметился в семи успешных атаках на ворота «Оттавы».

Капризов и Эрикссон Эк повторили клубный рекорд «Миннесоты», который принадлежал Мариану Габорику. В 2002 году словак прибавил четыре передачи к двум голам, а 2007-м оформил пента-трик и однажды ассистировал партнерам.

Источник