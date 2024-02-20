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Настоящий Капризов вернулся! А «Миннесота» включилась в борьбу за плей-офф

Форвард «Миннесоты» Капризов сделал хет-трик в матче с «Ванкувером»

Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports Российский нападающий сделал хет-трик в матче с «Ванкувером».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Ванкувер» — 10:7 (1:2, 2:3, 7:2)
Голы: Коул — 2 (Майерс, Сутер), 2:51 — 0:1. Миллер — 25 (Джулсен), 13:21 — 0:2. Эрикссон Эк — 27 (Болди, Капризов), 19:10 — 1:2. Петтерссон — 29 (Хегландер, Линдхольм), 25:37 — 1:3. Миллер — 26 (бол., Хьюз, Босер), 29:24 — 1:4. Болди — 20 (Эрикссон Эк, Меррилл), 31:00 — 2:4. Миллер — 27 (Сутер), 34:30 — 2:5. Зуккарелло — 10 (бол., Капризов, Эрикссон Эк), 39:27 — 3:5. Эрикссон Эк — 28 (бол., Зуккарелло, Хартман), 40:29 — 4:5. Капризов — 21 (бол., Зуккарелло, Болди), 41:23 — 5:5. Эрикссон Эк — 29 (бол., Зуккарелло, Капризов), 41:44 — 6:5. Росси — 15 (Луккини, Леттьери), 44:48 — 7:5. Капризов — 22 (Болди), 45:12 — 8:5. Задоров — 3 (Миллер, Сутер), 48:26 — 8:6. Босер — 31 (Хьюз, Гронек), 57:52 — 8:7. Бродин — 4 (п.в., Эрикссон Эк), 58:53 — 9:7. Капризов — 23 (п.в.), 59:58 — 10:7.
Вратари: Густавссон (Флери, 40:00) — Десмит (57:40 — 57:52, 58:23 — 59:58).
Штраф: 8 — 14.
Броски: 27 (8+9+10) — 24 (4+12+8).
Наши: Капризов (20.41/7/+1) — Задоров (16.36/2/0), Михеев (15.37/1/0).
19 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Большое достижение Кирилла Капризова, набравшего шесть очков в матче с лучшей командой регулярного чемпионата, может стать поворотным моментом и для самого нападающего, и для «Миннесоты» в нынешнем сезоне. Установить клубный рекорд по голам в одной игре, вдоволь потоптаться на «Ванкувере», который здорово действует в обороне и шел на третьем месте по пропущенным шайбам в лиге, заполнить собой все информационное пространство — это замечательно. Однако феерия в моменте не должна закрывать глаза на глобальные и, как ни парадоксально выглядит, более приятные вещи.

Капризов выходит на пик формы и вместе с товарищами по команде близок к тому, что еще месяц назад казалось маловероятным. «Миннесота» одержала 8 побед в 11 последних матчах и реально вернулась в гонку за плей-офф. От идущего на восьмой строчке в Западной конференции «Сент-Луиса» осталось всего два очка. Борьба за это место обещает быть яростной. На него пять претендентов. В падение «Лос-Анджелеса», идущего седьмым, верится слабо.

Исторический успех должен еще больше зажечь «Миннесоту», которая исправляет ошибки первой половины сезона и отчаянно рвется вперед. После игры российский форвард с улыбкой сказал, что столько очков в последний раз набирал, когда ему было всего пять лет. Тогда он и не подозревал о существовании шведа Йоэля Эрикссон Эка и американца Мэтта Болди — своих нынешних партнеров по звену.

Существует обоснованное мнение, что именно Капризов тянет команду на своих плечах и помочь ему особенно некому. Однако сейчас этот подход стоит пересмотреть хотя бы на время.

Настоящий Капризов вернулся! А «Миннесота» включилась в борьбу за плей-офф

Фото USA Today Sports

Главного тренера «Уайлд» Джона Хайнса сложно отнести к числу очень терпеливых специалистов. Если ему что-то не нравится, он начинает менять сочетания довольно быстро. Капризов за время выступления в НХЛ лучше всего взаимодействовал с норвежцем Матсом Зуккарелло. Их связку разбивали лишь эпизодически. Но 9 февраля, когда «Миннесота» играла дома с «Питтсбургом», Хайнс объединил россиянина с Эрикссон Эком и Болди. Этот ход сработал на 100 процентов!

Капризов играл с ними раньше и вместе, и по отдельности, регулярно появляясь в первой бригаде большинства. Сейчас взаимопонимание у них вышло на новый уровень. Швед проводит лучший сезон в карьере, стал эффективнее действовать в атакующих действиях и развязывает, как и всегда, руки своим крайним. Американец прибавляет в обороне, делая регулярно вещи, которые ранее за ним редко водились. Ранее Хайнс пытался сбалансировать тройки, поэтому Капризов часто выходил с талантливым, но еще сырым для роли ведущего центрфорварда Марко Росси. На этом фоне поставить трех лучших игроков в одно звено не может быть плохим ходом. Не факт, что сработает, но шанс хороший.

В последних пяти матчах это сочетание демонстрирует потрясающую игру. Когда все трое находились на площадке, «Миннесота» имела разницу шайб 15-5 с преимуществом по броскам (+85) и броскам в створ (+45) по сравнению с оппонентами. Стоило звену отправиться на скамейку, как ситуация менялась на 180 градусов: 2-5, -28 и -7. Уровень соперников в этих матчах никак нельзя назвать проходным. С «Питтсбургом», «Баффало» и «Ванкувером» выпало играть дома, с «Вегасом» и «Аризоной» — на выезде.

Сейчас у Капризова 57 (23+34) очков в 48 матчах. Не будь кризиса в первой части сезона и семи игр, пропущенных из-за травм, он вполне мог рассчитывать добраться до отметки в 100 результативных баллов. Сейчас важнее не статистика, а понимание того, что настоящий Капризов вернулся и «Миннесоту» больше не стоит списывать со счетов.

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