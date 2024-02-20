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Футбол

Порту — Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Португалия против Англии

Фото: Порту

    • Одной из пар 1/8 финала Лиги Чемпионов является "Порту" — "Арсенал". Португальцы, которые занимают передовые позиции в чемпионате, будут пытаться получить положительный для себя результат в игре с претендентом на звание чемпиона Англии.

    Последний раз между собой команды играли в далеком 2010-м. Это была, как и сейчас, стадия 1/8 финала. В Порту победили хозяева (2:1), а вот в Лондоне "канониры" взяли уверенный реванш (5:0). Как сложится первый матч между португальцами и англичанами уже в сезоне 2023/24, узнаем 21-го февраля. Начало игры в 22:00.

    Видеотрансляция матча будет доступна на канале Мегого Футбол 2.

    Трансляция матча

    Порту - Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

    Порту - Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

    Порту - Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

    В эфире

    Порту - Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

    Трансляція матчу Порту — Арсенал Смотреть трансляцию

    Если вы не сможете посмотреть поединок в прямом эфире, приглашаем посетить текстовую трансляцию от UA-Футбол. После финального свистка читайте на нашем сайте отчет о матче, а также смотрите видеообзор.

    www.ua-football.com

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    Порту — Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

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