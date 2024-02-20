Примера. Атлетик — Жирона 3:2. Цыганков забил, но защита развалилась

Возвращаются с небес на землю

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba Beitia

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"Жирона" не выиграла 4-й из 5 последних матчей. Сказка каталонцев официально завершена.

Тон поединку задал быстрый гол — уже на 2-й минуте Алейш Гарсия грубо обрезался на своей половине и вывел на удар Беренгера, который пальнул что надо.

Пропустив, "Жирона" не выровняла игру. Наоборот! Это хозяева продолжили давить, создавать шансы. Еще до перерыва Иньяки Уильямс мог оформить хет-трик, но не везло. У "Жироны" лучшим на поле был Цыганков — в отличие от Савио, у него хотя бы держался мяч. Довбик? Полный ноль.

Неудивительно, что когда на старте второго тайма каталонцы резко поджали, то забил именно Виктор — замкнул прострел Мартина с позиции центрфорварда.

Может быть, в другой вечер Цыганков даже принес бы своим очки, но сегодня слишком много игроков "Жироны" провалились. Савио, Довбик — это хотя бы неопасно для собственных ворот, но вот перфоманс Мигеля Гутьерреса — это что вообще было?

На 56-й минуте воспитанник "Реала" пяткой пасовал возле своей штрафной, обрезался — и Беренгер моментально оформил дубль. Еще через 4 минуты Мигель растерялся после банального лонгбола и позволил Уильямсу пробить со средней — это уже 3:1. А ведь были еще привозы!

Алейш Гарсия чуть реабилитировался за свой ляп на старте, выполнив гениальный навес на Эрика со штрафного, но большего "Жирона" сегодня не добилась. Отвратительная оборона победила все еще симпатичную атаку.

В таблице каталонцы за счет старых запасов еще вторые с 56 очками. У "Реала" — 62, у "Барсы" — 54, у "Атлетико" — 51, у Бильбао — 49. Именно эта пятерка и поведет борьбу за зону ЛЧ в весенней части сезона.

25-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" — "Жирона" — 3:2

Голы: Беренгер, 2, 56, Уильямс, 60 — Цыганков, 49, Эрик Гарсия, 74

"Атлетик": Симон — Лекуэ (де Маркос, 31), Вивиан, Йерай (Паредес, 86), Берчиче — де Галларета, Прадос (Весга, 86) — Уильямс, Унаи Гомес (Сансет, 74), Беренгер — Гурусета (Нико Уильямс, 74)

"Жирона": Гассанига — Арнау (Валери, 74), Эрик Гарсия, Хуанпе, Гутьеррес — Эррера (Солис, 89), Алейш Гарсия — Цыганков (Стуани, 89), Мартин (Порту, 74), Савио — Довбик

Предупреждение: Лекуэ, 25

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