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ПСВ – Боруссия Дортмунд. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 20.02.2024
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Пара без очевидного фаворита
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов
1/8 финала, первый матч
20 февраля, 22:00. "Стадион Филлипс" (Эйндговен)
Главный арбитр: Срджан Йованович (Сербия)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 2
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Трансляція матчу ПСВ — Боруссія Дортмунд Смотреть трансляцию
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Содержание
Хотя и "Боруссия" представляет топ-4 европейских чемпионатов, ПСВ на расстоянии лидирует в собственном первенстве. Обе команды вполне могли усилить и текущий состав Лиги Европы, однако групповой этап Лиги чемпионов сложился для них очень удачно. Явного фаворита в этой паре нет, так что можно ожидать любого развития событий. От того нейтральному болельщику и интереснее.
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Новости ПСВ (Эйндховен, Нидерланды)
Повезло "красно-белым" в жеребьевке группового раунда Лиге чемпионов. Хотя и редко на таком этапе встречаются не слишком сильные соперники, однако ПСВ пережил такой опыт. Настолько все было планомерно, что судьба путевки в 1/8 финала была решена еще перед финальным туром. Среди действительно тяжелых соперников был только “Арсенал”, но даже у него эйндговенцы отобрали очки. С "Лансом" и "Севильей" все удалось легче – эти двое и финишировали соответственно на третьей и четвертой позициях в группе.
Во внутреннем чемпионате дела ПСВ обстоят еще лучше. Они продолжают свою невероятную беспроигрышную серию и занимают лидерскую позицию в чемпионате Нидерландов. Еще и с ощутимым отрывом от конкурентов: от второго "Фейенорда" – 10 очков, а до третьего "Твенте" – 18 зачетных пунктов. За 22 тура в активе подопечных Боша 20 побед и две ничьи. А вот из Кубка Нидерландов команда недавно вылетела, минимально уступив на стадии 1/8 финала "Фейенорду".
Кадры хозяев
Ланг и Белла-Кочап сегодня точно не сыграют. Также под вопросом участие Тела и Йоана Бакайоко. Практически все – основные футболисты ПСВ, так что потери могут быть ощутимы.
Новости Боруссии (Дортмунд, Германия)
"Шмели" по-настоящему удивили футбольную Европу во время осенней кампании Лиги чемпионов. Судьба жеребьевки "Боруссии" была не такой хорошей, как у ПСВ. Дортмундцы попали в группу смерти и боролись с ПСЖ, Миланом и Ньюкаслом. Более того, этот квартет им удалось выиграть с трёхочковым отрывом от ближайших преследователей.
Почему удивили? Потому что в чемпионате дела в этом сезоне обстоят далеко не лучшим образом. Что в осенней, что в зимней кампании действующий серебряный призер Бундеслиги отмечается немного со знаком минус. Часто от дортмундцев есть странные потери очков или тяжелые победы. Хотя стоит отдать должное, что в этом году вкуса поражений команда еще не ощущала. Однако все же пока "шмели" должны довольствоваться четвертым местом во внутреннем чемпионате, уступая даже третью позицию пятью очками. К лидеру "Байеру" – 17 зачетных пунктов. Слишком много.
Кадры гостей
Новоиспеченный чемпион Африки Себастьен Алле находится в лазарете. Ему компанию составляют Адееми и Нмеча. Также участие Малена в матче под вопросом, однако на игру в Эйндховен он отправился.
Последние пять матчей ПСВ и Боруссии Дортмунд
Последние пять встреч хозяев
Последние пять встреч гостей
Личные встречи между командами
07.01.2017. Боруссия Д – ПСВ 4:1 (ТМ)
22.10.2002. Боруссия Д – ПСВ 1:1 (ЛЧ)
02.10.2002. ПСВ – Боруссия Д 1:3 (ЛЧ)
Ставки и коэффициенты на матч ПСВ – Боруссия Дортмунд
2.18 3.75 3.30 Узнать больше
Прогноз матча ПСВ – Боруссия Дортмунд от UA-Football
Дорога для "шмелей" на этот поединок не утомила игроков – они автобусом проехали всего 170 километров. Даже на предыдущий матч Бундеслиги "Боруссия" путешествовала дольше. Однако все равно в гостях у дортмундцев проблемы. Статистика говорит, что за последние семь матчей на выезде подопечные Терзича победили всего дважды. ПСВ в этом сезоне выиграл дома все поединки, кроме встреч против "Севильи" (2:2) и "Арсенала" (0:2). И хотя букмекеры предпочитают именно хозяев, дортмундцы тоже не просто так играют в этом раунде. Своими победами на групповом этапе они это показали. Так что сегодня должны, как минимум, не проиграть. Прогноз: Ничья.