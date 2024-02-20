Футбол
Скала подписала экспозащитника Миная
Скала подписала экспозащитника Миная
Украинский полузащитник Андрей Ралюченко продолжит карьеру в Скале.
Об этом сообщает пресс-служба стрийского клуба.
28-летний хавбек присоединился к представителю Второй лиги в статусе свободного агента. Детали соглашения не разглашаются.
Ралюченко – питомец Металлиста. Также поиграл за Верес, Металлист 1925 года, Горняк-Спорт, Волчанск и снова Металлист. Последним его клубом был Минай, который он покинул в начале декабря 2023-го (12 матчей без результативных действий).
Скала занимает 8 место в турнирной таблице Второй лиги, набрав 25 очков.