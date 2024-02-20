“Сыграл дисциплинированно”. Известна оценка Миколенко за матч с Кристал Пэлас

Неплохой матч от украинского защитника

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Виталий Миколенко провел свой двадцатый матч в АПЛ 2023/24. “Эвертон” украинца поделил очки с “Кристал Пэлас” (1:1).

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Украинский фулбек выиграл четыре из пяти дуэлей в воздухе, отдал три острых передачи, процент точности пасов – 77% (46/60).

Обозреватель Liverpool Echo Крис Бисли поставил Миколенко семь баллов.

“Дисциплинированно сыграл на левом фланге, хорошо действовал в обороне, и подключился к атаке, когда это было возможно”, – написал Бисли.

Статистические порталы сгенерировали Миколенко положительные баллы – 7.1 от SofaScore и 6.9 от Whoscored.

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