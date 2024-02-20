«Таких игр не было с пяти лет». Капризов зажег против лучшей команды лиги

Капризов оценил результативную игру в матче «Миннесота» — «Ванкувер»

Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports

Кирилл Капризов атакует воротам Кейси Десмита в матче «Миннесота» — «Ванкувер» (10:7) 20 февраля в Сент-Поле. Фото USA Today Sports

Кирилл Капризов и его партнеры после третьего гола россиянина в матче «Миннесота» — «Ванкувер» (10:7). Фото USA Today Sports 1/3 Российский форвард стал одной из звезд дикого матча НХЛ.

Капризов вошел в тройку избранных

«Миннесота» и «Ванкувер» провели сверхрезультативную игру (10:7). «Уайлд» на своем льду догоняли «Кэнакс» со счета 1:4 и 2:5. В третьем периоде «Дикари» провели пять шайб за пять минут, но даже это не гарантировало победу — лидер лиги сократил отставание до минимума, а все вопросы были сняты двумя голами в пустые ворота.

Главная звезда «Миннесоты» Кирилл Капризов в этом матче отметился тремя голевыми передачами и оформил хет-трик. Форвард разыграл комбинацию с партнерами по звену Мэттом Болди и Йоэлем Эрикссоном Эком в конце первого периода, в конце второго ассистировал Матсу Зуккарелло и сам остался без гола-фантома. Россиянин начал забивать в сумасшедшем третьем периоде и сравнял счет, когда его команда отчаянно атаковала ворота Кейси Десмита в одном из розыгрышей «пять на три». Ассистент капитана «Уайлд» вместе с Зуккаррело поучаствовал в третьем голе Эрикссона Эка, затем своей шайбой увел команду в отрыв (8:5), а его третий гол стал последним, 17-м в этой игре.

Капризов третьим из россиян в истории НХЛ провел матч более чем с пятью баллами за результативность. Ранее подобное делали Сергей Макаров (7 очков, 25 февраля 1990 года в игре «Калгари» с «Эдмонтоном» — 10:4) и лидер гонки бомбардиров этого сезона Никита Кучеров (6 очков, 24 ноября 2023 года в игре «Тампы» с «Каролиной» — 8:2).

Хет-трик и 6 очков в этом матче — у Капризова и Эрикссона Эка, три гола забил еще Джей Ти Миллер из «Ванкувера». Оба нападающих «Миннесоты» повторили клубный рекорд по результативности за одну игру, ранее 6 очков набирал только один звездный бомбардир «Уайлд» — Мариан Габорик (дважды).

«Со всеми этими голами все было похоже на матч юниоров в Канаде. Я не сомневаюсь, что болельщикам было очень интересно смотреть [игру], но не уверен о том же самом насчет тренеров», — сказал шведский форвард «Миннесоты».

Фото USA Today Sports

«Когда забиваешь столько, чувствуешь себя лучше»

Капризов по игре и статистике в феврале выглядит все лучше, у него теперь 57 очков (23 гола, 34 передачи) в 48 матчах регулярного чемпионата. Кирилл пропустил почти две недели в начале года из-за травмы, вместе с ним «Миннесота» не всегда была похожа на претендента на плей-офф. Такая победа может поднять акции «Уайлд» в гонке за местом в кубковой восьмерке Западной конференции.

«Не думаю, что было много речей между периодами. Ничего такого. У нас было большинство в начале третьего периода, нужно было забивать и продолжать. Да, потом началось небольшое сумасшествие», — сказал Капризов на вопрос о том, что происходило в раздевалке перед безумной 20-минуткой с семью голами его команды.

Кирилл улыбнулся и затруднился вспомнить, когда его команда в последний раз забрасывала 10 шайб: «Может, когда мне было лет пять». И на предположение, что предыдущую игру с 6 набранными очками провел в шесть лет, форвард рассмеялся: «Нет, может, когда было четыре. Но я не знаю. Вероятно, когда был юным. Не помню. В КХЛ у меня никогда не было 6 очков за матч. Возможно, только в юном возрасте».

«Когда забиваешь, как мы в третьем периоде, просто чувствуешь себя лучше. Даже и не знаю, что еще. Просто стараешься играть», — сказал Капризов на вопрос, что испытывает хоккеист, когда его команда забивает гол за голом.

О своем первом голе в матче после сутолоки на чужом пятачке в формате «пять на три» Кирилл заметил: «Думаю, игроки «Ванкувера» просто пытались схватить шайбу. Не считаю, что вратарь ее контролировал. И рефери позволяли играть. Вот и все. Отменная игра Зуки, хороший пас».

Фото USA Today Sports

«У нас последние игры здорово получаются»

Капризов в своем четвертом сезоне НХЛ старательно общается с прессой на английском языке и пытается не использовать помощь персонального переводчика по громкой связи через смартфон, но на этот раз перешел на русский при ответе на вопрос о значимости гола Зуккарелло в двойном большинстве перед вторым перерывом. Кирилл был одним из ассистентов, а счет стал 3:5 перед заключительной 20-минуткой.

«Да, мы не забили в первом периоде при «пять на три». И мы снова получили «пять на три». Это был отменный гол. (Переходит на русский и обращается к переводчику.) Я не знаю. Короче, хорошо, что просто забили — и это хорошее чувство. Всегда приятно забивать», — сказал Капризов.

Кирилл на родном языке описал «химию» в своей тройке с Эрикссоном Эком и Болди: «Мы, в принципе, с ними играли до этого, в начале сезона, потом бывало, что нет, но сейчас снова вместе. Приятно играть с ребятами. У нас последние игры здорово получаются, как мне кажется. И взаимодействуем хорошо, и ребята здорово играют».

При ответе на вопрос о тяжелой неделе в календаре и матчах с лучшими клубами лиги россиянин уточнил, что значит английское слово «уверенность»: «Что такое конфиденс? А, ясно. Думаю, мы просто хотим идти от игры к игре. Играть сегодня, завтра и так далее. Новый день — новая игра. Не так просто, потому что у нас сдвоенные матчи дважды на неделе. Но это — окей».

Капризов оформил хет-трик после гола в пустые ворота, но не придал этому слишком большое значение: «У меня была пара шансов перед этим, промазал. Но это окей, не слишком из-за этого беспокоился, потому что шли последние секунды. Приятно, что выиграли и взяли два очка».

Форвард по просьбе журналистов оценил атмосферу игры в праздничный вторник (в США — Президентский день): «Приятно играть [такие матчи] днем. Много фанатов приезжает из Миннесоты. (Переходит на русский.) Даже не знаю, как сказать. Ну-у-у, здорово, чего тут».

Отдельный вопрос и ответ Капризова о другой звезде матча — Эрикссоне Эке: «Он усердно работает каждый день на тренировках, это можно видеть в игре в любом формате. Он всегда бьется на льду, выкладывается в каждом матче. (Переходит на русский.) Он это заслужил».

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