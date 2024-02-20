«Тампа» проиграла «Оттаве». Тарасенко забросил шайбу

20 февраля. «Тампа-Бэй» — «Оттава» — 2:4. Фото USA Today Sports

«Оттава» на выезде переиграла «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. Для «Лайтнинг» это поражение стало вторым подряд.

Российский нападающий «Сенаторз» Владимир Тарасенко забросил одну шайбу, а его одноклубник и соотечественник Артем Зуб сделал две голевые передачи.

Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 24 из 28 бросков по своим воротам.

«Оттава» набрала 48 очков и занимает 15-е место в Восточной конференции. «Тампа» идет на 7-й строчке — 65 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Оттава» — 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Голы: Штюцле — 13 (Сандерсон, Зуб), 10:45 — 0:1. Джозеф — 9 (Жиру, Штюцле), 13:35 — 0:2. Джозеф — 10 (Зуб), 35:49 — 0:3. Чаффи — 2, 36:55 — 1:3. Тарасенко — 15 (Ткачак, Пинто), 44:01 — 1:4. Пойнт — 28 (Хагель), 44:36 — 2:4.

Вратари: Василевский — Форсберг.

Штраф: 9 — 7.

Броски: 25 (7+8+10) — 28 (11+9+8).

Наши: Кучеров (22.05/0/-2) — Зуб (21.01/2/+2), Тарасенко (17.25/5/+1).

20 февраля. Тампа. Amalie Arena. 19 092 зрителя.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/

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