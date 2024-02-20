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Футбол

Тони Кроос: Теперь я становлюсь фанатом Гамбурга

Не самая ожидаемая новость от Тони

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос оставил загадочный пост в социальной сети X (ранее — Twitter).

    "Теперь я становлюсь фанатом "Гамбурга", отхожу от веры… Всего доброго, Бауми", — написал 34-летний хавбек.

    На самом деле Кроос является близким другом Штеффена Баумгарта, который в ближайшие несколько часов будет объявлен новым главным тренером "Гамбурга", который борется за выход в Бундеслигу.

    Легендарный немецкий клуб вылетел во второй дивизион в 2018-м, нося до этого звание абсолютного рекордсмена Бундеслиги по непрерывному пребыванию в ней, длившемуся в общей сложности, почти 55 лет.

    В последних 3-х сезонах "динозавры" занимали третью строчку второй Бундеслиги, но раз за разом уступали в стыковых матчах за повышение в классе.

    www.ua-football.com

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