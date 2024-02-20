Тони Кроос: Теперь я становлюсь фанатом Гамбурга

Не самая ожидаемая новость от Тони

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос оставил загадочный пост в социальной сети X (ранее — Twitter).

"Теперь я становлюсь фанатом "Гамбурга", отхожу от веры… Всего доброго, Бауми", — написал 34-летний хавбек.

На самом деле Кроос является близким другом Штеффена Баумгарта, который в ближайшие несколько часов будет объявлен новым главным тренером "Гамбурга", который борется за выход в Бундеслигу.

Легендарный немецкий клуб вылетел во второй дивизион в 2018-м, нося до этого звание абсолютного рекордсмена Бундеслиги по непрерывному пребыванию в ней, длившемуся в общей сложности, почти 55 лет.

В последних 3-х сезонах "динозавры" занимали третью строчку второй Бундеслиги, но раз за разом уступали в стыковых матчах за повышение в классе.

www.ua-football.com