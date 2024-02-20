Футбол
Трубин: Ошибки случаются, они делают нас сильнее
Анатолий Трубин отреагировал на свой фейл
Фото — Getty Images
Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин признал свою ошибку в эпизоде с пропущенным голом от Визелы (6:1) в матче 22-го тура чемпионата Португалии .
Об этом вратарь сообщил в социальной сети Instagram.
«Великолепная победа для команды. Ошибки случаются, они делают нас сильнее, если мы делаем выводы.
Важный следующий шаг после ошибки. Поэтому сейчас фокус на работе впереди», – написал Трубин.
Для Анатолия Трубина встреча с Визелой стала 18-й в текущем розыгрыше чемпионата Португалии. В этом матче игрок сборной Украины выполнил 5 сейвов. Статистический портал SofaScore оценил его выступление в 7,4 балла.
Напомним, Трубин установил уникальное достижение в составе Бенфики.