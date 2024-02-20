Трубин: Ошибки случаются, они делают нас сильнее

Анатолий Трубин отреагировал на свой фейл

Фото — Getty Images

Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин признал свою ошибку в эпизоде ​​с пропущенным голом от Визелы (6:1) в матче 22-го тура чемпионата Португалии .

Об этом вратарь сообщил в социальной сети Instagram.

«Великолепная победа для команды. Ошибки случаются, они делают нас сильнее, если мы делаем выводы. Важный следующий шаг после ошибки. Поэтому сейчас фокус на работе впереди», – написал Трубин.

Для Анатолия Трубина встреча с Визелой стала 18-й в текущем розыгрыше чемпионата Португалии. В этом матче игрок сборной Украины выполнил 5 сейвов. Статистический портал SofaScore оценил его выступление в 7,4 балла.

Напомним, Трубин установил уникальное достижение в составе Бенфики.

Трубин привез гол в собственные ворота, а затем отразил пенальти в матчи за Бенфику

champion.com.ua