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Трубин: Ошибки случаются, они делают нас сильнее

Анатолий Трубин отреагировал на свой фейл

Фото — Getty Images

Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин признал свою ошибку в эпизоде ​​с пропущенным голом от Визелы (6:1) в матче 22-го тура чемпионата Португалии .

Об этом вратарь сообщил в социальной сети Instagram.

«Великолепная победа для команды. Ошибки случаются, они делают нас сильнее, если мы делаем выводы.

Важный следующий шаг после ошибки. Поэтому сейчас фокус на работе впереди», – написал Трубин.

Для Анатолия Трубина встреча с Визелой стала 18-й в текущем розыгрыше чемпионата Португалии. В этом матче игрок сборной Украины выполнил 5 сейвов. Статистический портал SofaScore оценил его выступление в 7,4 балла.

Напомним, Трубин установил уникальное достижение в составе Бенфики.

  • Трубин привез гол в собственные ворота, а затем отразил пенальти в матчи за Бенфику

    • champion.com.ua

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