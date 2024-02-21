Барселона сыграет с Наполи, Арсенал – из Порту в 1/8 финала Лиги чемпионов

В среду, 21 февраля, состоятся два матча плей-офф Лиги чемпионов-2023/24.

< Итальянский Наполи примет испанскую Барселону, а английский Арсенал нашего Александра Зинченко на выезде сыграет против португальского Порта.

Расписание матчей 1/8 финала:

22:00 Наполи — Барселона

22:00 Порту — Арсенал

Ответные матчи пройдут 12 марта.

Стадия 1/4 финала запланирована на 9/10 и 16/17 апреля, 1 /2 финала – на 30 апреля/1 мая и 7/8 мая. Финал Лиги чемпионов УЕФА-2023/24 состоится 1 июня 2024 года на стадионе Уэмбли в Лондоне. чемпионов-2023/24: календарь, расписание, турнирная таблица, результаты — онлайн

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