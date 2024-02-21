Это не хоккей, а отрыв головы! 17 голов в матче, 3+3 у Капризова

«Миннесота» выиграла у «Ванкувера»

Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports «Миннесота» и «Ванкувер» устроили что-то невообразимое.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Ванкувер» — 10:7 (1:2, 2:3, 7:2)

Голы: Коул — 2 (Майерс, Сутер), 2:51 — 0:1. Миллер — 25 (Джулсен), 13:21 — 0:2. Эрикссон Эк — 27 (Болди, Капризов), 19:10 — 1:2. Петтерссон — 29 (Хегландер, Линдхольм), 25:37 — 1:3. Миллер — 26 (бол., Хьюз, Босер), 29:24 — 1:4. Болди — 20 (Эрикссон Эк, Меррилл), 31:00 — 2:4. Миллер — 27 (Сутер), 34:30 — 2:5. Зуккарелло — 10 (бол., Капризов, Эрикссон Эк), 39:27 — 3:5. Эрикссон Эк — 28 (бол., Зуккарелло, Хартман), 40:29 — 4:5. Капризов — 21 (бол., Зуккарелло, Болди), 41:23 — 5:5. Эрикссон Эк — 29 (бол., Зуккарелло, Капризов), 41:44 — 6:5. Росси — 15 (Луккини, Леттьери), 44:48 — 7:5. Капризов — 22 (Болди), 45:12 — 8:5. Задоров — 3 (Миллер, Сутер), 48:26 — 8:6. Босер — 31 (Хьюз, Гронек), 57:52 — 8:7. Бродин — 4 (п.в., Эрикссон Эк), 58:53 — 9:7. Капризов — 23 (п.в.), 59:58 — 10:7.

Вратари: Густавссон (Флери, 40:00) — Десмит (57:40 — 57:52, 58:23 — 59:58).

Штраф: 8 — 14.

Броски: 27 (8+9+10) — 24 (4+12+8).

Наши: Капризов (20.41/7/+1) — Задоров (16.36/2/0), Михеев (15.37/1/0).

19 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

«Ванкувер» и «Миннесота» сейчас ставят перед собой совершенно разные турнирные задачи. Если «Кэнакс» уже де-факто решили вопрос с попаданием в плей-офф, а тренерский штаб наверняка думает над тем, в какой форме подойти к решающей стадии, то у «Миннесоты» же сейчас начинается важнейший отрезок, когда надо выгрызать победы в каждом матче, чтобы иметь шансы попасть в топ-8.

Капризов устроил праздник! Сделал хет-трик и сохранил для «Миннесоты» шансы на плей-офф

Собственно, это и произошло сегодня. В первом периоде «Уайлд» владели полным преимуществом, но из-за тотального невезения и отличной игры голкипера «Ванкувера» Кейси Де Смита, к 14-й минуте счет был 2:0 в пользу «Кэнакс»: отличились Иан Коул и Джей-Ти Миллер.

Однако в конце периода «Миннесота» смогла одну шайбу отыграть. Кирилл Капризов отдал не самую простую передачу точно на крюк Болди, тот продлил атаку на Джоэля Эрикссона, а швед уже стал автором заброшенной шайбы.

В начале второго периода ход игры перешел под контроль «Ванкувера». Во многом это произошло из-за удалений «дикарей». Именно игра в неравных составах по итогу оказалась главной сегодня.

Перед голом Элиаса Петтерссона в начале второго игрового отрезка шайба находилась под контролем «Кэнакс» в зоне «Миннесоты» почти полторы минуты. Одним из ассистентов Петтерссона стал Элиас Линдхольм, которого не так давно обменяли на Андрея Кузьменко. На счету шведа после трейда уже 6 (4+2) очков в восьми матчах, у россиянина — 3 (3+0) в шести играх.

Во втором периоде игра стала обоюдоострой, команды не особенно размышляли над игрой в своей зоне, что для «Ванкувера» не очень свойственно. За минуту до конца второго игрового отрезка «Кэнакс» вели в три шайбы. Было невозможно представить, что «Миннесота» может перевернуть такую игру, но вновь вмешались удаления.

Сначала Никита Задоров и Теодор Блюгер оставили «Кэнакс» втроем против мощного большинства «Уайлд». За это их довольно скоро наказал Матс Зукарелло. Вновь с передачи Капризова.

Через 24 секунды забросил уже и сам россиянин, но фантомный гол отменили после просмотра. Зато в этом моменте Элиас Петтерссон получил двухминутный штраф за задержку клюшкой. И вновь «Ванкувер» остался втроем.

В третьем периоде началось самое настоящее безумие. Всего 29 секунд понадобилось «Миннесоте», чтобы реализовать первое удаление. Еще спустя 57 секунд Кирилл Капризов сравнивает счет. Вновь в формате «5 на 3».

После этого в течение 4 минут «Миннесота» забросила еще 3 шайбы, сделав счет 8:5 в свою пользу. Остается только посочувствовать голкиперу «Ванкувера» Де Смиту, которого тренерский штаб решил не менять.

Со льда без гола не ушел даже Задоров, для которого эта шайба стала второй за «Ванкувер» и третьей в сезоне. За три минуты до конца Брок Бесер смог сократить отставание «Кэнакс» до минимального — 8:7.

Однако «Миннесота» спокойно довела матч до победы, попутно закинув еще две шайбы. Хет-трик оформил Кирилл Капризов, который впервые набрал шесть очков в матче НХЛ.

После этой победы «Миннесота» вплотную приблизилась к зоне плей-офф, хотя еще совсем недавно представить такое развитие событий было практически невозможно. От заветного второго уайлд-кард клуб отделяет всего два очка. Но кажется, с Капризовым в такой форме можно добиться практически всего, что хочешь.

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От такого ярчайшего матча команды наверняка отойдут не сразу, при этом у «Миннесоты» уже 21 февраля игра против «Виннипега». В ней фаворитом считаются «Джетс»: на их победу в букмекерской компании ФОНБЕТ можно поставить с коэффициентом 2.03, что приблизительно 49% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.50 (19%), успех «Уайлд» в основное время — за 3.15 (32%).

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