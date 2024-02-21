ЛЧ. ПСВ – Боруссия Д 1:1. Все решится в Дортмунде

Нидерландская команда смогла отыграться во втором тайме

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Лига чемпионов

1/8 финала, первый матч

"Стадион Филлипс" (Эйндговен)

Главный арбитр: Срджан Йованович (Сербия)

Перед матчем "Боруссия" столкнулась с большой проблемой, ведь на разминке травмировался основной голкипер Грегор Кобель. В конце концов, в этом сезоне резервный вратарь Майер имел игровую практику в трех официальных поединках, два из которых были в феврале. Так что немец неплохо заменил швейцарца, записав в свой актив семь сейвов. И пропустил только с пенальти.

Стартовое давление ПСВ со временем к своим ногам перебрала "Боруссия". Дортмундцы даже забили с первого момента. Джан и Забитцер создали момент для Малена, пробившего из-под трех соперников в девятку. Великолепный гол нидерландца в ворота своей бывшей команды.

В целом Дониелл в этом году очень результативен: пять голов в шести матчах. До этого с начала сезона было шесть.

При счете 1:0 в свою пользу гости прижались к воротам. К концу тайма ПСВ реально угрожал владением Майера. Дважды шансы были у Сайбари: однажды он пробил рядом со штангой, еще в одном моменте выручил голкипер гостей.

Также и за счет желтых приходилось срывать атаки хозяев "шмелям". Основной центральный защитник Шлоттербек получил роковое предупреждение – теперь он пропустит ответный матч из-за дисквалификации.

Через 10 минут после старта второго тайма в своей штрафной сфолил Хуммельс. Не очень однозначный эпизод, хоть и арбитры после пересмотра VAR не изменили решения. 33-летний Люк де Йонг с точки пробил в цель – единственный раз, когда сегодня Майер не спас, хоть и был близок к сейву.

ПСВ во втором тайме был интереснее, но и Дортмунд свои моменты пытался находить. К примеру, на 73 минуте Вольф ударом с разворота попал в стойку ворот. Хозяева ответили на 81 минуте, но опять же Майер – он парировал дальний выстрел Деста.

Закономерная ничья с небольшим преимуществом ПСВ. Учитывая травму Шлоттербека, "Боруссии" нужно очень сильно надеяться на "фактор родных стен" через три недели. Команда Терзича, как и предполагали букмекеры перед этим матчем, не являлась лидером на поле. Однако и эйндховенцы не поразили чем-то удивительным. Решение судьбы будущего четвертьфиналиста будет на “Зигналь Идуна Парк”.

ПСВ (Эйндговен, Нидерланды) – "Боруссия" (Дортмунд, Германия) 1:1

Голы: Люк де Йонг 56 (пен.) – Мален 24

ПСВ: Бенитес – Тезе, Скаутен, Боскальи (Обиспо 90), Дест – Тильман, Верман, Саибари (Мауро Жуниор 83) – Бакайоко, де Йонг, Лосано (Пепи 75)

Боруссия Дортмунд: Майер – Риерсон, Хуммельс, Шлоттербек, Матсен – Забитцер, Джан – Мален (Озкан 82), Ройс (Брандт 62), Санчо (Вольф 68) – Фуллькруг (Мукоко 82)

Предупреждения: Лосано 22 – Матсен 42, Шлоттербек 45+1

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