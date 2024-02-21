Следить

Футбол

Ливерпуль – Лутон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 21.02.2024

Команда с наименьшего стадиона чемпионата посетит наиболее известную арену АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Английская Премьер-лига, 26 тур

    21 февраля, 21:30. "Энфилд" (Ливерпуль)

    Главный арбитр: Эндрю Медли

    Прямая трансляция: Setanta Sports

    Трансляция матча

    Ливерпуль – Лутон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 21.02.2024

    Ливерпуль – Лутон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 21.02.2024

    Ливерпуль – Лутон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 21.02.2024

    В эфире

    Ливерпуль – Лутон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 21.02.2024

    Трансляція матчу Ліверпуль — Лутон Таун Смотреть трансляцию

    Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

    Содержание

  • Новости Ливерпуля
  • Новости Лутон Таун
  • Последние пять матчей Ливерпуля и Лутона
  • Последние пять матчей между Ливерпулем и Лутоном Тауном
  • Турнирная таблица чемпионата Англии
  • Ставки и коэффициенты на матч Ливерпуль – Лутон
  • Прогноз матча Ливерпуль – Лутон от UA-Football

    • Вашему вниманию перенесен матч 26 тура АПЛ. Причина достаточно проста: в воскресенье "Ливерпуль" сыграет в финале Кубка лиги против "Бернли". Для многих футболистов "Лутона" этот опыт на "Энфилде" будет чем-то новым. Бесспорно, что команда Клоппа – очевидный фаворит этой встречи. Однако "шляпники" в последних матчах показали, что могут бороться. А тут тем более что противостояние с раненым зверем.

    Ливерпуль – Лутон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 21.02.2024

    10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

    Новости Ливерпуля

    Ливерпуль на “Энфилде” – это всегда что-то необычное. Подопечные Клоппа лидируют по показателю набранных очков на собственном поле, опережая ближайшего преследователя на три зачетных пункта. Более того, в целом в таблице “мерсисайдцы” лидируют. Однако это первое место очень шаткое, ведь “Манчестер Сити” уступает всего одним очком, а “Арсенал” – двумя. Чтобы в итоге завоевать титул АПЛ, нужно побеждать в каждом матче. И это не просто слова.

    Пока "мерсисайдцы" почти хорошо выполняют эту задачу. Была лишь недоработка в очень важном матче – против прямого конкурента. В начале февраля на "Эмирейтс" против "Арсенала" команда не выдержала давления "канониров" и уступила в битве за шесть очков. Но и систематические победы над "Брентфордом", "Бернли", "Челси" или "Борнмутом" тоже важны, ведь Клопп известен своим статусом Робин Гуда, когда забирает зачетные пункты у сильных команд и отдает слабым. В конце концов, команда до сих пор на первом месте.

    Кадры хозяев

    Последние новости могут помешать "мерсисайдцам" удержаться на лидерской позиции. Из-за травм не сыграют сегодня Салах, Трент, Жота, Тьяго, Матип, Байчетич, Джонс и Аллисон. Сразу трое участвовавших в предыдущем поединке футболистов (Салах, Жота, Джонс) с повреждениями. Еще и Нуньес и Собослай рискуют не выйти на поле, однако могут и успеть восстановиться.

    Новости Лутон Таун

    "Шляпники" продолжают бороться за зону вылета – задачи у них абсолютно противоположные, чем у сегодняшнего соперника. Команда Эдвардса идет на 18-м месте, находясь уже в опасной зоне, хотя и в прошлом туре они там еще не были. Главным соперником является "Эвертон", которого недавно "Лутон" выбил в Кубке Англии. Отрыв от "Бернли" и "Шеффилд Юнайтед" слишком велик, а до "Ноттингема" еще четыре очка.

    В двух последних поединках "Лутон" уступил, и одно из поражений было как раз против "Шеффилд Юнайтед". Достаточно неожиданно "шляпники" сначала забили четыре гола в гостевом матче против "Ньюкасла" (4:4), а через неделю дома пропустили три мяча (1:3) от команды, которая в среднем за матчи за сезон до того забивала 0,82 гола за игру. После этого еще и МЮ победил “Лутон”, хотя и команда Эдвардса выдала очень неплохой бой. Лишь старт встречи буквально проспали, пропустив дважды уже к седьмой минуте.

    Кадры гостей

    Три игрока точно не сыграют сегодня: Андерсен, Локьер и Накамба. Также под вопросом Адебайо и Хасиока. Однако потерь гораздо меньше, чем у "Ливерпуля". И речь идет не о железно основных исполнителях.

    Последние пять матчей Ливерпуля и Лутона

    Последние пять встреч хозяев

  • 17.02. Брентфорд – Ливерпуль 1:4 (АПЛ)
  • 10.02. Ливерпуль – Бернли 3:1 (АПЛ)
  • 04.02. Арсенал – Ливерпуль 3:1 (АПЛ)
  • 31.01. Ливерпуль – Челси 4:1 (АПЛ)
  • 28.01. Ливерпуль – Норвич 4:1 (Кубок Англии)

    • Последние пять встреч гостей

  • 18.02. Лутон – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)
  • 10.02. Лутон – Шеффилд Юнайтед 1:3 (АПЛ)
  • 03.02. Ньюкасл Юнайтед – Лутон 4:4 (АПЛ)
  • 30.01. Лутон – Брайтон 4:0 (АПЛ)
  • 27.01. Эвертон – Лутон 1:2 (Кубок Англии)

    • Последние пять матчей между Ливерпулем и Лутоном Тауном

    05.11.2023. Лутон – Ливерпуль 1:1 (АПЛ)

    15.01.2008. Ливерпуль – Лутон 5:0 (Кубок Англии)

    06.01.2008. Лутон – Ливерпуль 1:1 (Кубок Англии)

    07.01.2006. Лутон – Ливерпуль 3:5 (Кубок Англии)

    11.01.1992. Ливерпуль – Лутон 2:1 (АПЛ)

    Турнирная таблица чемпионата Англии

    # КОМАНДА И В Н П З — П ОЧКИ

    1

    Ливерпуль – Лутон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 21.02.2024

    Ливерпуль 25 17 6 2 59 — 24 57 2

    Ливерпуль – Лутон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 21.02.2024

    Манчестер Сити 25 17 5 3 58 — 26 56 3

    Ливерпуль – Лутон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 21.02.2024

    Арсенал 25 17 4 4 58 — 22 55 4

    Ливерпуль – Лутон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 21.02.2024

    Астон Вилла 25 15 4 6 52 — 33 49 5

    Ливерпуль – Лутон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 21.02.2024

    Тоттенхэм 25 14 5 6 52 — 38 47 6

    Ливерпуль – Лутон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 21.02.2024

    Манчестер Юнайтед 25 14 2 9 35 — 34 44 7

    Ливерпуль – Лутон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 21.02.2024

    Брайтон 25 10 8 7 48 — 40 38 8

    Ливерпуль – Лутон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 21.02.2024

    Ньюкасл 25 11 4 10 53 — 41 37 9

    Ливерпуль – Лутон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 21.02.2024

    Вест Хэм Юнайтед 25 10 6 9 36 — 44 36 10

    Ливерпуль – Лутон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 21.02.2024

    Челси 25 10 5 10 42 — 41 35 11

    Ливерпуль – Лутон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 21.02.2024

    Вулверхэмптон 25 10 5 10 39 — 40 35 12

    Ливерпуль – Лутон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 21.02.2024

    Фулхэм 25 8 5 12 34 — 41 29 13

    Ливерпуль – Лутон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 21.02.2024

    Борнмут 24 7 7 10 33 — 46 28 14

    Ливерпуль – Лутон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 21.02.2024

    Брентфорд 25 7 4 14 35 — 44 25 15

    Ливерпуль – Лутон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 21.02.2024

    Кристал Пэлас 25 6 7 12 28 — 44 25 16

    Ливерпуль – Лутон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 21.02.2024

    Ноттингем Форест 25 6 6 13 32 — 44 24 17

    Ливерпуль – Лутон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 21.02.2024

    Эвертон* 25 8 6 11 27 — 33 20 18

    Ливерпуль – Лутон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 21.02.2024

    Лутон Таун 24 5 5 14 34 — 47 20 19

    Ливерпуль – Лутон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 21.02.2024

    Бернли 25 3 4 18 25 — 55 13 20

    Ливерпуль – Лутон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 21.02.2024

    Шеффилд Юнайтед 25 3 4 18 22 — 65 13

    *С команды Эвертон снято 10 очков.

    Ставки и коэффициенты на матч Ливерпуль – Лутон

    Ливерпуль – Лутон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 21.02.2024

    1.26 6.80 11.50 Узнать больше

    Прогноз матча Ливерпуль – Лутон от UA-Football

    Эта победа не должна быть очень легкой для "мерсисайдцев", несмотря на колоссальную разницу в классе. Матч первого круга это подтвердил. "Ливерпуль" мог проиграть находившейся в зоне вылета команде, однако гол Жоты на 90+5 минуте спас тогда команда Клоппа. Пусть и сегодня игра будет на “Энфилде”, однако и о факторе переполненного лазарета мерсисайдцев нельзя забывать. Прогноз: Обе забьют.

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии

    Разное

    Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

    Футбол

    Барселона сыграет с Наполи, Арсенал – из Порту в 1/8 финала Лиги чемпионов

    Автоспорт

    Джордж Расселл начнёт и завершит тесты Mercedes

    Футбол

    «Виннипег» — «Миннесота»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире

    Футбол

    Ливерпуль – Лутон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 21.02.2024

    Автоспорт

    Марко: На тестах узнаем, сработают ли понтоны RB20

    Футбол

    Это не хоккей, а отрыв головы! 17 голов в матче, 3+3 у Капризова

    Баскетбол

    Молода дівчина постраждала внаслідок бійки, яку влаштували студенти після матчу NCAA

    Баскетбол

    Петров: «Мій найбільший страх це бути на майданчику з Іссуфом Саноном»

    Футбол

    Порту — Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

    Хоккей

    Украинский баскетболист Козаченко умер в больнице после вооруженного нападения в Германии

    Разное

    Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

    Футбол

    Мбаппе подписал долгосрочный контракт с Реалом

    Футбол

    Пети: Уходит Мбаппе или остаётся? Хорошо ли он позавтракал, хорошо ли покакал? Мы устали от него во Франции

    Бокс

    Усик – в тройке, Лопес – выбыл. The Ring обновил рейтинг лучших боксеров

    Футбол

    Шахтер – Марсель. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 15.02.2024

    Баскетбол

    Киев-Баскет арендовал центрового Черкасских Мавп Скиру

    Футбол

    Лунин тащит Реал, Сити бьет датчан, новые проблемы Довбика. Главные новости за 13 февраля

    Бокс

    Американский тренер рассказал, что тренирует «нового Усика»

    Автоспорт

    Ф3: Люк Браунинг быстрее всех в финальный день тестов

    Футбол

    Манчестер Сити установил сразу два рекорда в Лиге чемпионов

    Бокс

    Бывший чемпион мира высмеял Фьюри, который пообещал провести еще 5 боев

    aquapolis

    Мы в Facebook

    Euro.com.ua

    Больше в Футбол