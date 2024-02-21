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Ливерпуль – Лутон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 21.02.2024
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Команда с наименьшего стадиона чемпионата посетит наиболее известную арену АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 26 тур
21 февраля, 21:30. "Энфилд" (Ливерпуль)
Главный арбитр: Эндрю Медли
Прямая трансляция: Setanta Sports
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Содержание
Вашему вниманию перенесен матч 26 тура АПЛ. Причина достаточно проста: в воскресенье "Ливерпуль" сыграет в финале Кубка лиги против "Бернли". Для многих футболистов "Лутона" этот опыт на "Энфилде" будет чем-то новым. Бесспорно, что команда Клоппа – очевидный фаворит этой встречи. Однако "шляпники" в последних матчах показали, что могут бороться. А тут тем более что противостояние с раненым зверем.
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Новости Ливерпуля
Ливерпуль на “Энфилде” – это всегда что-то необычное. Подопечные Клоппа лидируют по показателю набранных очков на собственном поле, опережая ближайшего преследователя на три зачетных пункта. Более того, в целом в таблице “мерсисайдцы” лидируют. Однако это первое место очень шаткое, ведь “Манчестер Сити” уступает всего одним очком, а “Арсенал” – двумя. Чтобы в итоге завоевать титул АПЛ, нужно побеждать в каждом матче. И это не просто слова.
Пока "мерсисайдцы" почти хорошо выполняют эту задачу. Была лишь недоработка в очень важном матче – против прямого конкурента. В начале февраля на "Эмирейтс" против "Арсенала" команда не выдержала давления "канониров" и уступила в битве за шесть очков. Но и систематические победы над "Брентфордом", "Бернли", "Челси" или "Борнмутом" тоже важны, ведь Клопп известен своим статусом Робин Гуда, когда забирает зачетные пункты у сильных команд и отдает слабым. В конце концов, команда до сих пор на первом месте.
Кадры хозяев
Последние новости могут помешать "мерсисайдцам" удержаться на лидерской позиции. Из-за травм не сыграют сегодня Салах, Трент, Жота, Тьяго, Матип, Байчетич, Джонс и Аллисон. Сразу трое участвовавших в предыдущем поединке футболистов (Салах, Жота, Джонс) с повреждениями. Еще и Нуньес и Собослай рискуют не выйти на поле, однако могут и успеть восстановиться.
Новости Лутон Таун
"Шляпники" продолжают бороться за зону вылета – задачи у них абсолютно противоположные, чем у сегодняшнего соперника. Команда Эдвардса идет на 18-м месте, находясь уже в опасной зоне, хотя и в прошлом туре они там еще не были. Главным соперником является "Эвертон", которого недавно "Лутон" выбил в Кубке Англии. Отрыв от "Бернли" и "Шеффилд Юнайтед" слишком велик, а до "Ноттингема" еще четыре очка.
В двух последних поединках "Лутон" уступил, и одно из поражений было как раз против "Шеффилд Юнайтед". Достаточно неожиданно "шляпники" сначала забили четыре гола в гостевом матче против "Ньюкасла" (4:4), а через неделю дома пропустили три мяча (1:3) от команды, которая в среднем за матчи за сезон до того забивала 0,82 гола за игру. После этого еще и МЮ победил “Лутон”, хотя и команда Эдвардса выдала очень неплохой бой. Лишь старт встречи буквально проспали, пропустив дважды уже к седьмой минуте.
Кадры гостей
Три игрока точно не сыграют сегодня: Андерсен, Локьер и Накамба. Также под вопросом Адебайо и Хасиока. Однако потерь гораздо меньше, чем у "Ливерпуля". И речь идет не о железно основных исполнителях.
Последние пять матчей Ливерпуля и Лутона
Последние пять встреч хозяев
Последние пять встреч гостей
Последние пять матчей между Ливерпулем и Лутоном Тауном
05.11.2023. Лутон – Ливерпуль 1:1 (АПЛ)
15.01.2008. Ливерпуль – Лутон 5:0 (Кубок Англии)
06.01.2008. Лутон – Ливерпуль 1:1 (Кубок Англии)
07.01.2006. Лутон – Ливерпуль 3:5 (Кубок Англии)
11.01.1992. Ливерпуль – Лутон 2:1 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии# КОМАНДА И В Н П З — П ОЧКИ
1
Ливерпуль 25 17 6 2 59 — 24 57 2
Манчестер Сити 25 17 5 3 58 — 26 56 3
Арсенал 25 17 4 4 58 — 22 55 4
Астон Вилла 25 15 4 6 52 — 33 49 5
Тоттенхэм 25 14 5 6 52 — 38 47 6
Манчестер Юнайтед 25 14 2 9 35 — 34 44 7
Брайтон 25 10 8 7 48 — 40 38 8
Ньюкасл 25 11 4 10 53 — 41 37 9
Вест Хэм Юнайтед 25 10 6 9 36 — 44 36 10
Челси 25 10 5 10 42 — 41 35 11
Вулверхэмптон 25 10 5 10 39 — 40 35 12
Фулхэм 25 8 5 12 34 — 41 29 13
Борнмут 24 7 7 10 33 — 46 28 14
Брентфорд 25 7 4 14 35 — 44 25 15
Кристал Пэлас 25 6 7 12 28 — 44 25 16
Ноттингем Форест 25 6 6 13 32 — 44 24 17
Эвертон* 25 8 6 11 27 — 33 20 18
Лутон Таун 24 5 5 14 34 — 47 20 19
Бернли 25 3 4 18 25 — 55 13 20
Шеффилд Юнайтед 25 3 4 18 22 — 65 13
*С команды Эвертон снято 10 очков.
Ставки и коэффициенты на матч Ливерпуль – Лутон
1.26 6.80 11.50 Узнать больше
Прогноз матча Ливерпуль – Лутон от UA-Football
Эта победа не должна быть очень легкой для "мерсисайдцев", несмотря на колоссальную разницу в классе. Матч первого круга это подтвердил. "Ливерпуль" мог проиграть находившейся в зоне вылета команде, однако гол Жоты на 90+5 минуте спас тогда команда Клоппа. Пусть и сегодня игра будет на “Энфилде”, однако и о факторе переполненного лазарета мерсисайдцев нельзя забывать. Прогноз: Обе забьют.