Ливерпуль – Лутон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 21.02.2024

Команда с наименьшего стадиона чемпионата посетит наиболее известную арену АПЛ

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Английская Премьер-лига, 26 тур

21 февраля, 21:30. "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Эндрю Медли

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Содержание

Новости Ливерпуля

Новости Лутон Таун

Последние пять матчей Ливерпуля и Лутона

Последние пять матчей между Ливерпулем и Лутоном Тауном

Турнирная таблица чемпионата Англии

Ставки и коэффициенты на матч Ливерпуль – Лутон

Прогноз матча Ливерпуль – Лутон от UA-Football

Вашему вниманию перенесен матч 26 тура АПЛ. Причина достаточно проста: в воскресенье "Ливерпуль" сыграет в финале Кубка лиги против "Бернли". Для многих футболистов "Лутона" этот опыт на "Энфилде" будет чем-то новым. Бесспорно, что команда Клоппа – очевидный фаворит этой встречи. Однако "шляпники" в последних матчах показали, что могут бороться. А тут тем более что противостояние с раненым зверем.

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Новости Ливерпуля

Ливерпуль на “Энфилде” – это всегда что-то необычное. Подопечные Клоппа лидируют по показателю набранных очков на собственном поле, опережая ближайшего преследователя на три зачетных пункта. Более того, в целом в таблице “мерсисайдцы” лидируют. Однако это первое место очень шаткое, ведь “Манчестер Сити” уступает всего одним очком, а “Арсенал” – двумя. Чтобы в итоге завоевать титул АПЛ, нужно побеждать в каждом матче. И это не просто слова.

Пока "мерсисайдцы" почти хорошо выполняют эту задачу. Была лишь недоработка в очень важном матче – против прямого конкурента. В начале февраля на "Эмирейтс" против "Арсенала" команда не выдержала давления "канониров" и уступила в битве за шесть очков. Но и систематические победы над "Брентфордом", "Бернли", "Челси" или "Борнмутом" тоже важны, ведь Клопп известен своим статусом Робин Гуда, когда забирает зачетные пункты у сильных команд и отдает слабым. В конце концов, команда до сих пор на первом месте.

Кадры хозяев

Последние новости могут помешать "мерсисайдцам" удержаться на лидерской позиции. Из-за травм не сыграют сегодня Салах, Трент, Жота, Тьяго, Матип, Байчетич, Джонс и Аллисон. Сразу трое участвовавших в предыдущем поединке футболистов (Салах, Жота, Джонс) с повреждениями. Еще и Нуньес и Собослай рискуют не выйти на поле, однако могут и успеть восстановиться.

Новости Лутон Таун

"Шляпники" продолжают бороться за зону вылета – задачи у них абсолютно противоположные, чем у сегодняшнего соперника. Команда Эдвардса идет на 18-м месте, находясь уже в опасной зоне, хотя и в прошлом туре они там еще не были. Главным соперником является "Эвертон", которого недавно "Лутон" выбил в Кубке Англии. Отрыв от "Бернли" и "Шеффилд Юнайтед" слишком велик, а до "Ноттингема" еще четыре очка.

В двух последних поединках "Лутон" уступил, и одно из поражений было как раз против "Шеффилд Юнайтед". Достаточно неожиданно "шляпники" сначала забили четыре гола в гостевом матче против "Ньюкасла" (4:4), а через неделю дома пропустили три мяча (1:3) от команды, которая в среднем за матчи за сезон до того забивала 0,82 гола за игру. После этого еще и МЮ победил “Лутон”, хотя и команда Эдвардса выдала очень неплохой бой. Лишь старт встречи буквально проспали, пропустив дважды уже к седьмой минуте.

Кадры гостей

Три игрока точно не сыграют сегодня: Андерсен, Локьер и Накамба. Также под вопросом Адебайо и Хасиока. Однако потерь гораздо меньше, чем у "Ливерпуля". И речь идет не о железно основных исполнителях.

Последние пять матчей Ливерпуля и Лутона

Последние пять встреч хозяев

17.02. Брентфорд – Ливерпуль 1:4 (АПЛ)

10.02. Ливерпуль – Бернли 3:1 (АПЛ)

04.02. Арсенал – Ливерпуль 3:1 (АПЛ)

31.01. Ливерпуль – Челси 4:1 (АПЛ)

28.01. Ливерпуль – Норвич 4:1 (Кубок Англии)

Последние пять встреч гостей

18.02. Лутон – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)

10.02. Лутон – Шеффилд Юнайтед 1:3 (АПЛ)

03.02. Ньюкасл Юнайтед – Лутон 4:4 (АПЛ)

30.01. Лутон – Брайтон 4:0 (АПЛ)

27.01. Эвертон – Лутон 1:2 (Кубок Англии)

Последние пять матчей между Ливерпулем и Лутоном Тауном

05.11.2023. Лутон – Ливерпуль 1:1 (АПЛ)

15.01.2008. Ливерпуль – Лутон 5:0 (Кубок Англии)

06.01.2008. Лутон – Ливерпуль 1:1 (Кубок Англии)

07.01.2006. Лутон – Ливерпуль 3:5 (Кубок Англии)

11.01.1992. Ливерпуль – Лутон 2:1 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З — П ОЧКИ

1

Ливерпуль 25 17 6 2 59 — 24 57 2

Манчестер Сити 25 17 5 3 58 — 26 56 3

Арсенал 25 17 4 4 58 — 22 55 4

Астон Вилла 25 15 4 6 52 — 33 49 5

Тоттенхэм 25 14 5 6 52 — 38 47 6

Манчестер Юнайтед 25 14 2 9 35 — 34 44 7

Брайтон 25 10 8 7 48 — 40 38 8

Ньюкасл 25 11 4 10 53 — 41 37 9

Вест Хэм Юнайтед 25 10 6 9 36 — 44 36 10

Челси 25 10 5 10 42 — 41 35 11

Вулверхэмптон 25 10 5 10 39 — 40 35 12

Фулхэм 25 8 5 12 34 — 41 29 13

Борнмут 24 7 7 10 33 — 46 28 14

Брентфорд 25 7 4 14 35 — 44 25 15

Кристал Пэлас 25 6 7 12 28 — 44 25 16

Ноттингем Форест 25 6 6 13 32 — 44 24 17

Эвертон* 25 8 6 11 27 — 33 20 18

Лутон Таун 24 5 5 14 34 — 47 20 19

Бернли 25 3 4 18 25 — 55 13 20

Шеффилд Юнайтед 25 3 4 18 22 — 65 13

*С команды Эвертон снято 10 очков.

Ставки и коэффициенты на матч Ливерпуль – Лутон

1.26 6.80 11.50 Узнать больше

Прогноз матча Ливерпуль – Лутон от UA-Football

Эта победа не должна быть очень легкой для "мерсисайдцев", несмотря на колоссальную разницу в классе. Матч первого круга это подтвердил. "Ливерпуль" мог проиграть находившейся в зоне вылета команде, однако гол Жоты на 90+5 минуте спас тогда команда Клоппа. Пусть и сегодня игра будет на “Энфилде”, однако и о факторе переполненного лазарета мерсисайдцев нельзя забывать. Прогноз: Обе забьют.

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