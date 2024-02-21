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«Виннипег» — «Миннесота»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире

Трансляция игры «Виннипег» — «Миннесота» 21 февраля начнется в 04.00

Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports

«Виннипег» дома на льду своего спортивного комплекса «Канада Лайф-центр» в ночь на 21 февраля сыграет против «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча начнется в 04.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция поединка «Виннипег» — «Миннесота» пройдет в специальных сообществах в социальной сети «ВКонтакте» — 1-й вариант и 2-й вариант. Начало в 04.00 мск. Следите за ключевыми событиями противостояния НХЛ 21 февраля в матч-центре «СЭ».

«Джетс» с 71 баллом находятся на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции после 53 матчей. «Уайлд» располагается на десятой позиции на Западе с 58 очками после 55 встреч.

За «Миннесоту» играет российский нападающий Кирилл Капризов. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ 26-летний хоккеист набрал 57 (23+34) очков в 48 матчах при показателе полезности «+7».

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