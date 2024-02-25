Футбол
Дженоа с Малиновским обыграла Удинезе, Эмполи с Коваленко дожал Сассуоло: результаты 26 тура Серии А
Результати 26 туру Серії А
Состоялись матчи 26 тура итальянской Серии А.
Эмполи, за который выступает Виктор Коваленко, обыграл Сассуоло.
<p 26 тур , 24 февраля
Сассуоло — Эмполи 2:3 (0:1)
Голы: 0:1 — 11 Луперто, 1:1 — 54 Пинамонти, 1:2 — 64 Н&анг, 2:2 — 77 Феррари, 2:3 — 90+4 Бастони
Украинский полузащитник Эмполи Виктор Коваленко вышел в стартовом составе и был заменен на 80-й минуте игры. Для хавбека это был 12 матч, в которых он отметился тремя забитыми голами и двумя ассистами.
Салернитана — Монца 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 — 78 Мальдини, 0:2 — 83 Пессина
Дженоа — Удинезе 2 :0 (2:0)
Голы: 1:0 — 36 Ретеги, 2:0 — 40 Бани
Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский вышел на 78-й минуте игры. Для него это был 23 матч за клуб, у которых отличился тремя забитыми голами и двумя ассистами.
Накануне Болонья дома обыграла Верону.