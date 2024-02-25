«Каролина» проиграла «Далласу», несмотря на голевую передачу Свечникова

Фото USA Today Sports

«Каролина» дома уступила «Далласу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2.

Единственную шайбу хозяев забросил Себастьян Ахо, российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников сделал результативную передачу. У гостей забили Джейсон Робертсон и Уайатт Джонстон.

Российский вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 14 из 16 бросков.

«Даллас» занимает второе место в таблице Западной конференции НХЛ с 78 очками в 59 матчах.

«Каролина» идет пятой на «Востоке» с 73 очками в 57 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Даллас» — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы: Робертсон — 18 (Хейсканен, Павелски), 16:38 — 0:1. Ахо — 22 (Фаст, Свечников), 22:16 — 1:1. Джонстон — 19 (Бенн, Хейсканен), 28:15 — 1:2.

Вратари: Кочетков (57:34) — Эттингер.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 21 (7+10+4) — 16 (6+7+3).

Наши: Орлов (18.28/0/+1), Свечников (16.51/0/+1) — -.

25 февраля. Роли. PNC Arena.

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