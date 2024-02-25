Три передачи и гол Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Нью-Джерси»

Игроки «Тампы». Фото USA Today Sports

«Тампа» на выезде обыграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

За «Лайтнинг» дубль оформил Брэйден Пойнт, еще по одному голу на счету Виктора Хедмана и Никиты Кучерова. Российский нападающий также сделал три результативные передачи и первым в сезоне НХЛ набрал 100 очков. После этого матча у Кучерова 102 (38+64) очка в 59 матчах.

За «Дэвилз» единственный гол забил Тайлер Тоффоли.

«Тампа» набрала 69 очков в 60 матчах и занимает шестое место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» находится на девятой строчке с 62 баллами в 58 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй» — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Голы: Хедман — 10 (Кучеров, Хагель), 21:27 — 0:1. Пойнт — 30 (Кучеров, Хедман), 24:15 — 0:2. Тоффоли — 25 (бол., Д. Хьюз, Л. Хьюз), 26:01 — 1:2. Хагель — 22 (Пойнт, Кучеров), 49:38 — 1:3. Кучеров — 38 (п.в., Хагель), 58:25 — 1:4.

Вратари: Шмид (57:41 — 58:25) — Йоханссон.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 19 (6+10+3) — 28 (9+10+9).

Наши: — — Кучеров (21.27/6/+4).

25 февраля. Нью-Джерси. Prudential Center. 16514 зрителей.

Источник: Таблица НХЛ

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