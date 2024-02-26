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Артемий Панарин установил личный рекорд по голам за один сезон в НХЛ

Артемий Панарин. Фото USA Today Sports

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

Россиянин отличился на 15-й минуте первого периода с передачи Адама Фокса.

Панарин забросил 33-ю шайбу в сезоне-2023/24 и установил личный снайперский рекорд за время выступлений в НХЛ. До этого лучшим показателем 32-летнего хоккеиста было 32 гола в сезоне-2019/20, который стал для него первым в составе «Рейнджерс».

В сезоне-2023/24 Панарин набрал 79 (33+46) очков в 59 матчах.

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