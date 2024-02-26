Де Дзерби может вновь стать тренером Мудрика. Челси присматривается к кандидатуре экс-наставника Шахтёра

Возможное воссоединение бывших горняков

Getty Images / Global Images Ukraine

Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби попал в шорт-лист лондонского "Челси" на роль нового наставника "синих" в следующем сезоне, сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, Маурисио Почеттино больше не пользуется доверием со стороны владельцев столичного клуба. Тренера планируют уволить летом. Последней каплей стала упущенная возможность добыть автоматическую квалификацию в Лигу Конференцию на следующий сезон после поражения в финале Кубка лиги со счетом 1:0 против "Ливерпуля".

Помимо "Челси", в кандидатуре Де Дзерби также заинтересованы "Ливерпуль" и "Барселона".

Читайте также Де Дзерби: Для меня большая честь слышать, что мной интересуются топ-клубы

www.ua-football.com