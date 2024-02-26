Есть сотня! Кучеров достиг знаковой отметки и оторвался от конкурентов

Нападающий «Тампы» Кучеров первым в сезоне НХЛ набрал 100 очков

Фото USA Today Sports Российский нападающий «Тампы» набрал четыре очка в матче с «Нью-Джерси».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй» — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Голы: Хедман — 10 (Кучеров, Хагель), 21:27 — 0:1. Пойнт — 30 (Кучеров, Хедман), 24:15 — 0:2. Тоффоли — 25 (бол., Д. Хьюз, Л. Хьюз), 26:01 — 1:2. Хагель — 22 (Пойнт, Кучеров), 49:38 — 1:3. Кучеров — 38 (п.в., Хагель), 58:25 — 1:4.

Вратари: Шмид (57:41 — 58:25) — Йоханссон.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 19 (6+10+3) — 28 (9+10+9).

Наши: — — Кучеров (21.27/6/+4).

25 февраля. Нью-Джерси. Prudential Center. 16 514 зрителей.

Гонка за первое место в списке лучших бомбардиров — одна из главных интриг регулярного чемпионата НХЛ. Нэйтан Маккиннон и Никита Кучеров сменяют друг друга на вершине, но и Коннор Макдэвид нагоняет конкурентов. Игрок, который может сделать шесть результативных передач за матч, пожалуй, представляет для Кучерова даже большую угрозу, чем Маккиннон. Но в игре с «Нью-Джерси» российский нападающий «Тампы» сделал солидный рывок, чтобы оторваться от преследователей.

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Кучеров провел в регулярке много ярких матчей, но сегодня точно был один из лучших. Брэйден Пойнт легко мог делать хет-трик только с передач 86-го номера. Открыл же счет с передачи Кучерова Виктор Хедман. Никита, кажется, сам слегка удивился, что его никто не встречал в чужой зоне, прошел с шайбой и сделал передачу на шведского защитника.

Уже следующая смена Кучерова стала исторической. Никита слегка задел шайбу после передачи Хедмана, Пойнт вышел один на один с вратарем «Нью-Джерси» Шмидом и переиграл его. Кучеров первым в нынешнем сезоне достиг отметки в 100 очков.

А в третьем периоде российский нападающий разменял вторую сотню результативных баллов. Немного сумбурная контратака «Тампы» привела к голу Хагела.

Завершил матч Кучеров голом в пустые ворота, создав тем самым себе небольшой задел перед конкурентами. Теперь у него 102 (38+64) очка, и он опережает Маккиннона на шесть очков, а Макдэвида — на 13.

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