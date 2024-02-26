Гол Кейна в овертайме принес «Детройту» победу над «Чикаго»

Патрик Кейн. Фото USA Today Sports

«Детройт» на выезде обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

В основное время у хозяев забросили Маккензи Энтвистл и Ник Фолиньо, у гостей — Даниэль Спронг и Алекс Дебринкэт.

Победную шайбу в овертайме забил нападающий «Детройта» Патрик Кейн, который выступал за «Чикаго» с 2007 по 2023 год.

«Детройт» занимает шестое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 70 очками в 58 матчах.

«Чикаго» идет на последней, 16-й строчке «Запада» с 35 очками в 59 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Детройт» — 2:3 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 0:1)

Голы: Спронг — 16 (Фишер, Фаббри), 19:19 — 0:1. Энтвистл — 3 (Донато, Р. Джонсон), 23:29 — 1:1. Фолиньо — 14 (бол., Бедард, Джонс), 37:52 — 2:1. Дебринкэт — 22 (Кейн, Гостисбеер), 55:44 — 2:2. Кейн — 12 (Дебринкэт), 61:43 — 2:3.

Вратари: Мразек — Раймер.

Штраф: 0 — 2.

Броски: 35 (13+11+8+3) — 31 (12+6+11+2).

26 февраля. Чикаго. United Center. 21141 зритель.

Источник