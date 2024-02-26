Голы Воронкова, Марченко и Проворова помогли «Коламбусу» обыграть «Рейнджерс»

Фото USA Today Sports

«Коламбус» дома обыграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

У хозяев забросили Дмитрий Воронков, Кирилл Марченко, Джек Рославик и Иван Проворов. У гостей забили Артемий Панарин и Адам Эдстрем.

«Рейнджерс» прервали свою серию из 10 побед подряд, которая являлась повторением клубного рекорда. Команда лидирует в таблице Восточной конференции НХЛ с 81 очком в 59 матчах.

«Коламбус» идет на последней, 16-й строчке «Востока» с 48 очками в 57 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Рейнджерс» — 4:2 (1:1, 3:1, 0:0)

Голы: Воронков — 16 (бол., Марченко, Северсон), 4:34 — 1:0. Панарин — 33 (Фокс), 14:22 — 1:1. Марченко — 17 (Воронков, Чинахов), 20:18 — 2:1. Эдстрем — 2 (Рэмп), 31:11 — 2:2. Рословик — 4 (Годро), 31:57 — 3:2. Проворов — 5 (Рословик, Годро), 38:35 — 4:2.

Вратари: Мерзликинс — Куик (56:41).

Штраф: 9 — 11.

Броски: 41 (16+14+11) — 40 (14+8+18).

Наши: Воронков (14.21/7/0), Марченко (15.16/3/-1), Проворов (20.05/2/+1), Чинахов (14.48/1/-1) — Панарин (20.39/3/-1).

26 февраля. Коламбус. Nationwide Arena. 18293 зрителя.

Источник