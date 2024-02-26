Футбол
Хэттрик Дыбалы принес Роми победу над Торино, Лацио уступил Фиорентине: результаты матчей Серии А
Результаты матчей 26 тура Серии А на 26 февраля
В матче 26 тура итальянской Серии А состоялось 2 поединка.
Чемпионат Италии — Серия А
26 тур, 26 февраля
Рома — Торино 3:2 (1:1)
Голлы: 1:0 — 42 Дыбала (пен), 1:1 — 44 Сапата, 2:1 — 58 Дыбала, 3:1 — 69 Дыбала, 3:2 — 89 автогол Хейсен
Фиорентина — Лацио 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 — 45 Альберто, 1:1 — 61 Кайоде, 2:1 — 69 Бонавентура
Накануне Интер разгромил Лечче, Ювентус вырвал победу во Фрозиноне.