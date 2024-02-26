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Хэттрик Дыбалы принес Роми победу над Торино, Лацио уступил Фиорентине: результаты матчей Серии А

Результаты матчей 26 тура Серии А на 26 февраля

В матче 26 тура итальянской Серии А состоялось 2 поединка.

Чемпионат Италии — Серия А
26 тур, 26 февраля

Рома — Торино 3:2 (1:1)

Голлы: 1:0 — 42 Дыбала (пен), 1:1 — 44 Сапата, 2:1 — 58 Дыбала, 3:1 — 69 Дыбала, 3:2 — 89 автогол Хейсен

Фиорентина — Лацио 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 — 45 Альберто, 1:1 — 61 Кайоде, 2:1 — 69 Бонавентура

Накануне Интер разгромил Лечче, Ювентус вырвал победу во Фрозиноне.

champion.com.ua

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