Следить

Футбол

“Каждую неделю он тихо делает два-три сейва, которые спасают Реал”. В Испании оценили игру Лунина в матче с Севильей

Вновь положительные оценки

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Героем матча между “Реалом” и “Севильей” стал Лука Модрич, который забил победный гол “бланкос” красивейшим ударом. Но свои комплименты за игру получил и Андрей Лунин.

    Читайте такжеМодрич и Лунин — герои. Реал Мадрид — Севилья 1:0. Видео гола и обзор матча

    “Лунин продолжает делать свое дело, – пишет Marca. – Украинский кипер проводит выдающийся сезон. Без лишнего шума, каждую неделю он делает два или три сейва, которые спасают команду. Против “Севильи” он сделал удивительный сейв, остановив коленом ударом Ромеро. Гол не был забит благодаря чуду от кипера, который прибавляет с уверенностью каждую неделю”.

    Положительно оценила игру украинца и издание AS.

    “Лунин остановил атаку “Севильи” сыграв на чистом рефлексе при ударе Ромеро. Он продолжает прогрессировать с каждым матче после своей выдающейся игры в Лейпциге. Куртуа начинает видеть, что его место в основе под опасностью”.

    Статистические порталы сгенерировали Лунину неплохие баллы. От Sofascore украинский кипер получил 7.2 балла, от Whoscored – 6.9.

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии

    Разное

    Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

    Футбол

    4 очка Кросби и передача Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Филадельфией»

    Баскетбол

    Збірна України мала 24 секунди на переможний кидок проти Португалії, але все пішло не за планом

    Бокс

    Федор Черкашин досрочно победил колумбийца и закрыл поражение

    Футбол

    “Каждую неделю он тихо делает два-три сейва, которые спасают Реал”. В Испании оценили игру Лунина в матче с Севильей

    Баскетбол

    Сборная Украины драматично уступила Португалии в квалификации на Евробаскет-2025

    Теннис

    Остин. Стародубцева проиграла Мартинцовой в финале квалификации

    Футбол

    Реал с Луниным одолел Севилью: результаты матчей 26 тура Ла Лиги

    Автоспорт

    Гран При Бахрейна: Пять прямых трансляций

    Футбол

    Три передачи и гол Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Нью-Джерси»

    Баскетбол

    Один з найперспективніших бігменів драфту-2024 травмувався від контакту з людиною, яка взагалі не мала опинитися поруч з ним

    Разное

    Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

    Футбол

    Мбаппе подписал долгосрочный контракт с Реалом

    Футбол

    Пети: Уходит Мбаппе или остаётся? Хорошо ли он позавтракал, хорошо ли покакал? Мы устали от него во Франции

    Футбол

    Панарин стал первой звездой дня в НХЛ

    Футбол

    Тен Хаг: Мы прогрессируем, но должны сохранять концентрацию на протяжении всего матча

    Хоккей

    Баскетбольный матч в NCAA завершился грандиозной дракой на площадке

    Хоккей

    Киев-Баскет обыграл БК Ровно и вышел в полуфинал Кубка Украины

    Баскетбол

    Гравець-аматор сплатив ліцензію «Бродському на шлюх та блекджек в Іспанії». ФБУ порушила проти нього справу

    Хоккей

    Украинский баскетболист Козаченко умер в больнице после вооруженного нападения в Германии

    Теннис

    Дубай. Плишкова и Гауфф будут бороться за место в четвертьфинале

    Бокс

    Усику предсказано завершение карьеры. Оглашена дата, названа причина

    aquapolis

    Мы в Facebook

    Euro.com.ua

    Больше в Футбол