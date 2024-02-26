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Капризов признан первой звездой недели в НХЛ, Шестеркин — третьей

Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан первой звездой недели в НХЛ.

Российский форвард провел 4 матча за «Уайлд» за прошедшие семь дней и набрал 12 (6+6) очков. Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по очкам за игру (6) и за один период (3) в матче против «Ванкувера».

Второй звездой недели признан форвард «Торонто» Митч Марнер. На его счету 10 (1+9) очков в 4 матчах.

Третьей звездой недели стал вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин. Россиянин одержал 3 победы в трех матчах и отразил 119 бросков из 122, показав процент сейвов 97,5.

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