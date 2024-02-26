Марсель разгромил Монпелье, ПСЖ ушел от поражения от Ренна: результаты матчей 23 тура Лиги 1

Результаты матчей 23 тура Лиги 1 на 25 февраля

Сегодня, 25 февраля, в 23 туре французской Лиги 1 состоялось шесть матчей.

Чемпионат Италии — Серия А

23 тур, 25 февраля

< Ланс — Монако 2:3 (1:2)

Голы:0:1 — 19 Балогун, 0:2 — 30 Минамино, 1: 2 — 31 Вахи, 2:2 — 77 Саид, 2:3 — 90+2 Минамино

Гавр — Реймс 1:2 (0:0)</

Гол: 0:1 — 64 Дарами, 1:1 — 74 Туре, 1:2 — 90+6 Дарами

Ницца — Клермон 0 :0

Тулуза — Лилль 3:1 (0:1)

Голлы: 0:1 — 45 Гаральдссон, 1:1 — 49 Элеби, 2:1 — 60 Сьерра, 3:1 — 66 Даллинга

ПСЖ — Ренн 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 — 33 Гуири, 1:1 — 90+7 Рамос (пен)

Марсель — Монпелье 4:1 (2:1)

Голы: 0:1 — 5 Аль-Тамари, 1:1 — 31 Ндиае, 2:1 — 43 Обамеянг, 3:1 — 62 Обамеянг (пен), 4:1 — 82 Сако (авт)

Накануне Нант обыграл Лоря'н.

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