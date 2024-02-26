Футбол
Марсель разгромил Монпелье, ПСЖ ушел от поражения от Ренна: результаты матчей 23 тура Лиги 1
Результаты матчей 23 тура Лиги 1 на 25 февраля
Сегодня, 25 февраля, в 23 туре французской Лиги 1 состоялось шесть матчей.
Чемпионат Италии — Серия А
23 тур, 25 февраля
< Ланс — Монако 2:3 (1:2)
Голы:0:1 — 19 Балогун, 0:2 — 30 Минамино, 1: 2 — 31 Вахи, 2:2 — 77 Саид, 2:3 — 90+2 Минамино
Гавр — Реймс 1:2 (0:0)</
Гол: 0:1 — 64 Дарами, 1:1 — 74 Туре, 1:2 — 90+6 Дарами
Ницца — Клермон 0 :0
Тулуза — Лилль 3:1 (0:1)
Голлы: 0:1 — 45 Гаральдссон, 1:1 — 49 Элеби, 2:1 — 60 Сьерра, 3:1 — 66 Даллинга
ПСЖ — Ренн 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 — 33 Гуири, 1:1 — 90+7 Рамос (пен)
Марсель — Монпелье 4:1 (2:1)
Голы: 0:1 — 5 Аль-Тамари, 1:1 — 31 Ндиае, 2:1 — 43 Обамеянг, 3:1 — 62 Обамеянг (пен), 4:1 — 82 Сако (авт)
Накануне Нант обыграл Лоря'н.