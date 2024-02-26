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Один шедевр и еще два мяча Дибалы. Рома — Торино 3:2. Обзор матча и видео голов

Выдающаяся игра аргентинца

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Пауло Дибала в четвертый раз в своей карьере забил три гола в одном матче чемпионата Италии. Без голов Дибалы "Рома" может и не взяла бы три очка – "Торино" забил дважды (3:2). "Рома" под руководством Даниэле Де Росси выиграла пять из шести матчей Серии А.

    Серия А. 26-й тур. Рим, "Стадио Олимпико"

    "Рома" – "Торино" 3:2

    Голы: Дибала 42 (пен.), Дибала 57, Дибала 69 – Сапата 44, Хейзен 89 (автогол)

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