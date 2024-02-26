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Футбол

Примера. Реал Мадрид – Севилья 1:0. Королевский гол Модрича

38-летний вырвал победу для бланкос

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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    • "Реал" на своем поле минимально одолел "Севилью" благодаря мастерству звездного ветерана.

    Как и предыдущие игры с "Лейпцигом" и "Райо", этот матч не был легким для Мадрида. Кажется, что после травмы Джуда Беллингема ему вообще любое очко дается сложно.

    В первом тайме команда Анчелотти создала только один шанс, да и тот с нарушением правил — это Лукас Васкес забил после фола Начо.

    "Севилья" ответила на это ударом Эн-Несири с 7-8 метров мимо ворот, и на этом все. Остальное время команды боролись в центре поля.

    Второй тайм начался с еще одного обоюдного всплеска активности. У "Реала" в штангу пробил Вальверде, у "Севильи" замыкал прострел Ромеро, но блестяще отбил Лунин.

    Вероятно, играй гости дальше в таком ключе, они бы выстояли сегодня, но постепенно "Нервион" садился все ниже и ниже, превращаясь из контратакующей команды в банальный "автобус". Это для него и стало роковым. Слишком много игроков "Реала" начало собираться возле штрафной "Севильи", выигрывая подбор за подбором, и очередной такой момент привел к голу.

    Лука Модрич — это был он. На замахе 38-летний хорват убрал Сумаре и пальнул с 22 метров точно под штангу — без шансов для Нюланда.

    Ну, а пропустив, "Севилья" уже не перестроилась, и эндшпиль провела безнадежно.

    В таблице победа укрепила лидерство "Реала" — у него 65 очков, у "Барсы" — 57. Касательно "Севильи", она осталась 15-й с 24 баллами.

    Примера, 26-й тур. Мадрид, “Сантьяго Бернабеу”

    “Реал” Мадрид – “Севилья” 1:0

    Гол: Модрич 81

    “Реал”: Лунин – Лукас Васкес, Рюдигер, Начо (Модрич 75), Менди – Вальверде, Чуамени, Кроос – Диас (Себальос 90), Родриго (Альваро Родригес 90+4), Винисиус

    “Севилья”: Нюланд – Окампос, Салас (Ньянзу 90+1), Рамос, Баде, Навас (Хуанли 75) – Соу, Сумаре, Торрес (Сусо 75) – Ромеро (Велис 75), Эн-Несири

    Предупреждения: Кроос 35 – Окампос 70, Ньянзу 90+1

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