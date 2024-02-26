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Футбол

Реал с Луниным одолел Севилью: результаты матчей 26 тура Ла Лиги

Украинец отыграл весь матч

25 февраля в 26 туре испанской Ла Лиги состоялось четыре матча.

Чемпионат Испании – Ла Лига 26 тур, 25 февраля

Кадис — Сельта 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 — 11 Спас, 0:2 — 58 Сведберг, 1:2 — 66 Хуанми

Бетис — Атлетик 3:1 (2:1)

Голы: 1:0 — 13 Авила, 2:0 — 38 Берчиче (авт), 2:1 — 45+7 Гурусета, 3:1 — 67 Джонни

Лас-Пальмас — Осасуна 1:1 (0:0)

Голлы: 0:1 — 49 Гарсия, 1:1 — 52 Кириан

Реал — Севилья 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 — 81 Модрич

Украинский вратарь Андрей Лунин провел весь матч в составе Реала. Лунин однажды продемонстрировал невероятную реакцию после удара Ромеро. Он в этом сезоне  одевал футболку мадридцев в 19 матчах во всех официальных турнирах: 14 пропущенных голов, 9 игр «на ноль». Transfermarkt оценивает стоимость  украинского голкипера в 8 миллионов евро.

champion.com.ua

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