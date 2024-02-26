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﻿Реал — Севилья 1:0: обзор матча

Видеообзор матча

Реал дома дожал Севилью в матче 26 тура  испанской Ла Лиги по футболу.

Чемпионат Испании – Ла Лига 26 тур, 25 февраля

Реал — Севилья 1:0 (0:0)

<p Гол: 1:0 — 81 Модрич

Украинский вратарь Андрей Лунин провел весь матч в составе Реала. Лунин однажды продемонстрировал невероятную реакцию после удара Ромеро. Он в этом сезоне  одевал футболку мадридцев в 19 матчах во всех официальных турнирах: 14 пропущенных голов, 9 игр «на ноль». Transfermarkt оценивает стоимость  украинского голкипера в 8 миллионов евро.

Напомним, недавно украинский вратарь повторил рекорд Тибо Куртуа в матче Лиги чемпионов. Видео дня: блестящие сейвы Лунина позволили Реалу минимально одолеть Лейп ЛЧ

champion.com.ua

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