Серия А. Милан — Аталанта 1:1. Нервно, но мирно

Напряженный матч на «Сан Сиро»

ANSA

Серия А. 26-ой тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" — "Аталанта" 1:1

Голы: Леау 3 — Коопмейнерс 42 (пен.)

"Милан": Маньян, Флоренци (Калабрия 57), Габбия, Тиав, Эрнандес, Беннасер (Муса 79), Адли, Лофтус-Чик, Пулишич (Окафор 88), Жиру, Леау

"Аталанта": Карнезекки, Джимсити, Скальвини (Толой 89), Колашинац, Холм (Дзаппакоста 46), Де Роон, Коопмейнерс, Руджери (Хиен 79), Эдерсон, Миранчук (Скамакка 63), Де Кетеларе (Лукман 46)

Предупреждения: Леау 45+2 — Де Роон 44, Холм 45+2, Лукман 56, Эдерсон 90+4

Главный арбитр: Даниэле Орсато

Неделю тому "Милан" мог выйти на второе место в лиге. Но получил 2:4 в Монце, прервав серию без поражений на девяти матчах (семь побед и две ничьи). И вдруг обнаружил, что четвертое и даже пятое места приблизились. В случае поражения сегодня от "Аталанты" она ставала прямым конкурентом в борьбе за третье место. Вместе с "Болоньей". Потому неудивительно, что "россонери" нервничали.

"Нерадзурри" как раз продолжили свои серии. Шесть побед подряд во всех турнирах, в том числе и над "Миланом" в Кубке в гостях. Пять побед подряд, шесть побед и ничья в семи последних матчах в лиге. Но "Болонья" в пятницу обошла. А сегодня началась ужасающая серия матчей в лиге — "Милан", "Интер", "Болонья", "Ювентус", "Фиорентина", "Наполи". Начинать такую с поражения не хотелось.

Так что обе команды не рисковали и вряд ли остались особенно разочарованы ничьей. Хотя "Милан" теперь и отстает от "Ювентуса" на четыре очка, а "Аталанта" уступила четвертое место "Болонье". Впереди еще много сложных и важных матчей, возможностей догнать.

Начался матч с гола Рафаэля Леау. Его первого в лиге за пять месяцев. И такого стоило ждать так долго. На левом фланге он протолкнул мяч между ногами Холма, подсек над Скальвини, стелившимся в подкате, и закрутил в дальнюю "девятку" с острого угла.

Далее "Милан", как с ним часто бывает, заснул. Мяч держал. 72 процента времени до перерыва. Но не мог ничего создать. А Маньян отбивал удар Холма на арендованного у "Милана" Де Кетеларе. Шарль в блестящей форме, с шестью голами и двумя ассистами в 2024-ом году, но добить не сумел. Затем он отобрал, отдал Коопмейнерсу, и того блокировали. Джимсити замыкал угловой пяткой чуть неточно.

В концовке тайма свой гол "Аталанта" нашла. Жиру пытался выбить поднятой ногой и нашел грудь Холма. По касательной, слабо, и Орсато не отреагировал. Но ВАР позвал его, и на медленной съемке это выглядело более пенальти, чем в динамике.

Второй тайм бергамцы начали даже смелее, с мячом. Но откатились назад довольно быстро, и началась длинная осада ворот Карнезекки. Команды играли лишь на одной половине поля. Марко отбивал на противоходе удар Калабрии с девяти метров, откровенно спасая. Леау забросил на Пулишича, тот в падении срезал в ворота и чуть не попал. Карнезекки отбил мощный удар Лофтуса-Чика издали.

Впрочем, на этом все. Больше миланцы не создали. Двойной супермомент Леау был отменен из-за офсайда. Но и сейв Маньяна — из-за фола в атаке. Да и в ворота оба мяча не залетели.

"Милан" проиграл и в Ренне в Лиге Европы. Третий матч подряд он проигрывать не хотел, как и первый в лиге дома после шести побед и ничьей. Как и третий матч в сезоне против "Аталанты". Стефано Пиоли называл вчера лучшей защитой атаку и агрессивный прессинг, но его команда явно добавила прежде всего в обороне после семи пропущенных в двух матчах. В атаке же сильно убавила.

"Аталанта" же не проиграла на выезде против команды, которая выше ее, в начале тяжелой серии, всего за три дня перед матчем на этом же стадионе против "Интера". Доказала, что она умеет не только оказывать давление и выносить, но и держаться под давлением и избегать выноса. А это нужно для высоких мест.

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