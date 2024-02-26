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Футбол

Заря и Ворскла объявили стартовые составы на матч 18 тура УПЛ

Игра начнется в 13.00.

Заря сыграет с Ворсклой в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги.

Луганский клуб сейчас занимает 14 место с 12 очками в активе, Ворскла идет восьмой с 23 баллами.

Стартовые составы команд:

Заря: Сапутин, Бутко, Джордан, Батагов, Жуниор, Башич, Чурко, Антюх, Яцик, Герреро, Кирюханцев ,

Запасные: Жилкин, Набит, Мышнев, Хахлев, Волошин, Мичин, Боль, Бугай, Горбач, Слесарь, Бенедюк.

Ворскла: Исенко, Крупский, Пердута, Бацула, Корниенко , Сиссоко, Толи, Фелипе, Кане, Мякушко, Ковталюк,

Запасные: Домолега, Островский, Челядин, Павлюк, Хрипчук, Шумила, Вокрри, Нестеренко, Рамирес.

Матч состоится на житомирском стадионе Центральный. Начало в 13:00 по киевскому времени. Раньше Колос на выезде обыграл Верес, Динамо одержало волевую победу над Металлистом 1925, СК Днепр-1 и сыграл в ночь. , также  Движение расписало мировую с Полесьем.

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