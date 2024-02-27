«Айлендерс» в овертайме обыграл «Даллас», Сорокин отразил 30 бросков

«Даллас» — «Айлендерс». Фото USA Today Sports

«Айлендерс» в гостях победил «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил Бо Хорват. В основное время за гостей забили Райан Пулок и Кайл Маклин.

За «Даллас» отличились Мэтт Дюшейн и Логан Стэнковен.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 30 бросков по своим воротам.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Айлендерс» — 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

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