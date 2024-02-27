Футбол
«Айлендерс» в овертайме обыграл «Даллас», Сорокин отразил 30 бросков
«Даллас» — «Айлендерс». Фото USA Today Sports
«Айлендерс» в гостях победил «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.
Победную шайбу в овертайме забросил Бо Хорват. В основное время за гостей забили Райан Пулок и Кайл Маклин.
За «Даллас» отличились Мэтт Дюшейн и Логан Стэнковен.
Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 30 бросков по своим воротам.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Айлендерс» — 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)